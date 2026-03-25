ההוצאות לחג מכבידות? הפתרון של גדולי ישראל שליט"א

הוצאות החג מכבידות, וכולנו מחפשים כיצד להצליח לעבור את חג הפסח ללא בעיות כלכליות ומתוך הרחבה גדולה. מרנן ורבנן שליט"א, מציגים לנו את הדרך הנכונה כיצד לזכות לכך.

מידה כנגד מידה: מסייעים ללומדי התורה ובתמורה זוכים לברכה של גדולי ישראל שליט"א, הנחלצים חושים לסייע לעמלי התורה בחלוקת קמחא דפסחא על ידי 'ועד הרבנים'. המספרים מרשימים: 21,472 אברכים השקועים בעולמה של תורה יקבלו סיוע מיוחד לקראת חג הפסח.

כבוד התורה הגדול בעולם: כאשר הם אומרים 'פן ירבה', אנחנו נענה בקול רם 'כן ירבה!'.

ש כ-100 אלף נפש: עשרות מיליוני שקלים בקמחא דפסחא הגדולה בעולם נחמן שטרנהרץ

הגר"ד לנדו, הגר"מ שטרנבוך, הגרמ"ה הירש, ראש הישיבה הגר"א סאלים, האדמו"ר מראחמסטריווקאוהגר"ר אלבז שליט"א, קוראים לנו במכתבם המשותף לתרום עבור עמלי התורה.

"אשריכם ישראל שאתם זוכים להיות שותפים בצדקה גדולה וקדושה זו", כותבים גדולי ישראל, המבקשים "מכל אחד להיות שותף בקמחא דפסחא של 'ועד הרבנים'".

מוסיפים גדולי ישראל: "ובוודאי שגדולה זכות הצדקה לועד הרבנים להעביר מעלינו כל גזירה קשה, בפרט בעת הזאת ולעורר מידת הרחמים לזכות לגאולה הקרובה בב"א ולאכול מן הזבחים ומן הפסחים".

בברכה מיוחדת, עם הבטחה בכח התורה והצדקה, מוסיפים מרנן ורבנן: "וכל התורמים יתברכו מידה כנגד מידה לצרכי חג הפסח בהרחבה גדולה ולנחת מכל יוצ"ח".

אין צורך להכביר במילים אל מול דבריהם המפורשים של גדולי ישראל. תורמים עכשיו קמחא דפסחא עבור עמלי התורה, וזוכים במידה כנגד מידה.

