כ-100 אלף נפש: עשרות מיליוני שקלים בקמחא דפסחא הגדולה בעולם

מנהג חלוקת קמחא דפסחא, המנהג הקדום שמעוגן בהלכה, בסעיף הראשון של השו"ע בהלכות פסח, מעולם לא הגיע לממדים עצומים שכאלו, כמו חלוקת ה'קמחא דפחסא' של 'קופת העיר' בימים אלו ממש.

מרן ה'בית יוסף' הקדיש בשולחן ערוך לא פחות מ-65 סימנים שבהם הוא עוסק בהלכות פסח. סימנים אלו כוללים מאות סעיפים, ועליהם מאות הערות והוספות של רבינו הרמ"א… בסעיף הראשון של כל הלכות פסח, סימן תכ"ט סעיף א', מופיע הדבר הכי חשוב. "ומנהג לקנות חטים לחלקן לעניים לצורך פסח, וכל מי שדר בעיר י״ב חודש צריך ליתן לזה".

"זה הבסיס והיסוד של הלכות פסח", מסבירים ב'קופת העיר'. "לתת לעניים, לקנות להם חיטים שיוכלו לאפות מצות, או לתת להם כסף שיקנו בעצמם מצות, יין לארבע כוסות וכל צרכי החג. בלי זה אי אפשר לעשות פסח!

"לכן הורו לנו גדולי הדור, שצריכים לשים את כל כובד המשקל של 'קופת העיר' על הנושא הזה של חלוקת 'קמחא דפסחא' בערים השונות ברחבי הארץ, וההנחיה היתה שהחלוקה תהיה בהרחבה, גם בגדים, גם נעליים, גם עופות, בשר ודגים, גם תלושי קנייה לפירות, ירקות ומוצרים יבשים, וגם כסף מזומן.

"ואכן, גובשה רשימה של אלפי משפחות המונות כ-100 אלף נפש, ומאחר וכל אחת מהן מקבלת מאות שקלים, מדובר בהוצאה עצומה של עשרות מיליוני שקלים. בשנה שעברה זה הסתכם ב-46 מיליון שקל, והשנה אנחנו כנראה נגיע למספרים גבוהים יותר באופן משמעותי".

לדבריו "כדי לגייס את הסכום האגדי הזה, התגייסו כל גדולי ישראל, מרנן ורבנן גאוני וצדיקי הדור. רבים מהם הרימו טלפונים לנדיבים אשר בעם והתרימו אותם בסכומים גדולים, אבל עכשיו יש צורך להשלים את החסר, ולכן כל צדיקי הדור הודיעו שהם מוכנים לקיים מעמדים מיוחדים של פתיחת שערי שמים לעורר רחמים ולפעול ישועה עבור התורמים, על אף המאמץ הכרוך בעניין והצורך להקדיש לזה כוחות גדולים מאוד בגשמיות וברוחניות.

"השנה, ב'ליל הסדר' כשנאמר 'כל דכפין ייתי וייכול', כל מי שרעב שיבוא וניתן לו לאכול – אלו לא יהיו סתם מילים שכתובות בהגדה, זאת תהיה מציאות חיה וקיימת, הכי השנה באמת נתנו וחילקנו מצות ואוכל לעניים ולרעבים, כדי שלא יחסר להם דבר בימי הפסח בעזרת ה'".

זה הזמן לקיים את ההלכה כפשוטה, ולתרום כסף לקמחא דפסחא, ובד בבד לזכות בישועה גדולה בעז"ה, בתפילתם של גדולי צדיקי הדור שליט"א.

