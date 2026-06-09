היסטוריה בעמוקה: "שידוך בקרוב, עד ראש השנה תשפ"ז!!!"

ההיערכות ותכונה רבה לקראת המעמד המיוחד, שיתקיים בעיצומו של יום ההילולא המסוגל לישועות, על ציוונו של התנא הקדוש רבי יונתן בן עוזיאל. המהלך כולו נשען על פסיקתו הברורה של הגר"ח קניבסקי , אשר קבע בשעתו כי תרומה בסך 513 שקלים, כמניין המילים 'חתן' ו'כלה', המיועדת לסיוע לכלות עניות, פועלת במידה כנגד מידה לשידוך הגון במהרה.

למעמד זה מצטרפים שבעה כוחות סגולה ייחודיים שנועדו להבקיע שערי שמים, ובראשם כוח הצדקה של 'חתן-כלה' ופדיון כופר נפש המחושב לפי הגימטריה של שם התורם בתוספת 22 שקלים כמניין 'זווג'.

לכך מתווספים זכותו של המקום המסוגל בעמוקה, הכח הגדול של יום ההילולא, כוח התפילה של הגרמ"ש אדלשטיין אשר יערוך את תפילתו במקום, בית דין מיוחד שחבריו יזכירו את שמות התורמים בפרטות ובמתינות, וכן מעמד התרת קללות להסרת כל המקטרגים והמפריעים למציאת הזיווג, לצד גזירת בית דין מפורשת.

במכתבו המיוחד לקראת המעמד, מפרט הגרמ"ש אדלשטיין את סדר הדברים וכותב דברים ברורים וחותכים. בלשונו הוא קובע: "יִזְכּוּ מִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה התורמים למגבית המיוחדת של קופת העיר עבור כלות עניות סך 513 ש"ח כמניין חתן כלה... ויתנו פדיון נפש כמנין שמם ובצירוף מנין 'זווג', נעתיר עליהם בל"ג במקום המסוגל, בציון התנא הקדוש יונתן בן עוזיאל בעמוקה בזמן ההילולא, במעמד התרת קללות, וכפי הסדר שנתקבל מאאמו"ר זצ"ל".

הגרמ"ש אדלשטיין חותם את מכתבו בגזירה חד משמעית כי בזכות שבעת הדברים הללו, "יזכו מדה כנגד מדה להתארס בשעטו"מ עד ראש השנה תשפ"ז".

כאות וכעדות לגזירת הצדיק ובית דינו, יחולק לאחר התפילה לכל התורמים שטר שידוכים מיוחד, לצד יין ישועות שעליו התפלל מרן שליט"א. היין מיועד לשתיית 'לחיים' בעת שמחת האירוסין, מתוך אמונה וציפייה ברורה כי הדבר יתרחש בסייעתא דשמיא עד לראש השנה תשפ"ז, לסימן טוב ולמזל טוב, ולהודות לבורא עולם על הישועה.

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