כולנו מכירים מקרוב את הכאב השקט הזה. את הבחור המבוגר שעדיין לא מצא את ה'בת פלוני' שלו, או את הבחורה שרואה את חברותיה מקימות בתים בזמן שהיא עדיין ממתינה לקרוע את הים הפרטי שלה. כל שידוך שיורד מהפרק שובר את הלב, אבל מדורי דורות מקובל בעם ישראל כי יש מקום אחד שמסוגל לפתוח את כל השערים: ציונו של התנא האלוקי רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה.

במשרדי 'ועד הרבנים' כבר רגילים לשמוע סיפורי ישועות, קלסרים שלמים מלאים במכתבי תודה מחתנים וכלות. אבל שיחת הטלפון שהתקבלה הבוקר מגיטי, אם כאובה מירושלים, הצליחה להרעיד גם את הטלפניות הוותיקות ביותר.

לפני פחות משנה, התמודדה גיטי עם ניסיון קשה. שלושה מילדיה ישבו בבית והמתינו לזיווגם. הבן הגדול כבר חצה מזמן את גיל 26, אחריו בת מוצלחת בת 24, ובחור חמד נוסף בן 22. השנים חלפו, ההצעות באו והלכו, והמתח בבית הלך וגבר עד שהפך לבלתי נסבל.

"הגעתי למצב שלא יכולתי יותר לראות את הצער שלהם", היא מספרת בקול רועד. "ואז ראיתי את הפרסום של 'ועד הרבנים' על מעמד התפילה בעמוקה בראשות הגאון רבי חיים פיינשטיין. בדרך כלל אני לא מהאנשים שמחפשים סגולות, אבל כששלושה ילדים ממתינים בבית – הלב של אמא כבר לא עומד בזה". היא התקשרה, תרמה, ומסרה את שלושת השמות. "חשבתי לעצמי שמקסימום זו צדקה מהודרת, וביקשתי מהקב"ה שיפתח לנו את השער".

מה שקרה לאחר מכן היה למעלה מדרך הטבע. פחות משלושים יום ממעמד התפילה, הגיעה הצעה חדשה לבן הגדול. הפעם, בניגוד לעבר, הדברים זרמו במהירות שיא, ותוך זמן קצר נשברה בבית הצלחת הראשונה.

אבל הנס לא נעצר שם. בחורף, בדיוק שבועיים לאחר חתונתו של הבן הגדול, נשמעה בבית משפחת מ. בשורה משמחת נוספת: הבת בת ה-24 באה בברית האירוסין. צלחת שנייה נשברה, והבית התמלא באור של שמחה והודיה.

הסיבה בגללה התקשרה האם דווקא הבוקר למשרדי ועד הרבנים, היא המצמררת מכל. "הערב", היא אומרת בהתרגשות שלא ניתנת להסתרה, "אנחנו מקווים בעזרת ה' לסגור את השידוך השלישי לבן הצעיר". הבוקר, כשראתה שוב את הפרסום על ההילולא בעמוקה, היא הבינה את גודל ההשגחה. "פתאום הבנתי שהשרשרת כולה התחילה שם. השם הראשון, השם השני, ועכשיו גם השלישי שנסגר בדיוק ביום ההילולא! הרגשתי שאני חייבת לספר את זה".

קורעים את הים! שלחו עכשיו את השמות לתפילה בעמוקה >>>

הכוח העצום של עמוקה ביום ההילולא מתעצם שבעתיים כאשר הוא משולב עם זכות הצדקה של 'ועד הרבנים'. השנה, בנוסף לתפילות הרצופות שייערכו מדי יום על ידי שליחי הוועד עד לישועה המלאה, התכנס בית דין מיוחד של גדולי הדור סביב הציון הקדוש.

הסיפור של האם מירושלים הוא ההוכחה החיה לכך ששערי שמיים פתוחים. אל תישארו מאחור כשהים נקרע. ביום ההילולא המסוגל, זה הזמן לשלוח את השמות, להצטרף לתפילות הרצופות ולזכות להקים בית נאמן בישראל, במהרה ובנקל.

בית דין מיוחד של גדולי הדור, מרן עמוד הישועות הגאון רבי מרדכי גרוס, מרן הפוסק האדיר רבי נפתלי נוסבוים ומרן המשגיח הצדיק רבי בנימין פינקל, התכנסו סביב הציון הקדוש בעמוקה וחתמו של שטר שידוכים מיוחד אשר יישלח לתורמים.

"באסיפה הקדושה אשר התאספנו כאן בעמוקה, במקום קברו הקדוש של התנא האלוקי רבי יונתן בן עוזיאל, להודות ולהלל להקב"ה על מאות הזיווגים ההגונים שזכו להם במהרה ובנקל התורמים לועד הרבנים בתפילה במקום קדוש זה".

"ובס"ד במקום קדוש זה מברכים אנו ומתפללים שכל התורמים לועד הרבנים ויוצ"ח יזכו לזיווגיהם ההגונים והראויים להם בקרוב ובנקל. בזכות הצדקה ובזכות מעמד התפילה בקבר רבי יונתן בן עוזיאל ויזכו להינשא ברווח ובנקל בלי חובות ולקנות דירות ראויות ומרווחות לאוי"ט, מתוך בריאות הגוף והנפש".

במשרדי ועד הרבנים יש קלסרים שלמים המלאים במכתבים שהתקבלו מחתנים וכלות שנושעו בזכות התפילות בעמוקה. השנה, המכתב שלכם יכול להצטרף לאחד הקלסרים. לא מפספסים את ההזדמנות.

קורעים את הים! שלחו עכשיו את השמות לתפילה בעמוקה >>>