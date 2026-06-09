כולנו מכירים מקרוב לפחות אלטע'ר אחד שעדיין לא זכה למצוא את ה'בת פלוני' שלו. כל אחת מכירה את הבחורה שעדיין לא זכתה לקרוע את הים הפרטי שלה. כל שידוך שיורד מהפרק, שובר את הלב, הדמעות מתווספות – אבל יש מקום אחד שמקובל מדורי דורות כמקום בו קורעים את הים וזוכים למצוא את זיווגו של אדם.

אם בימים כתיקונם ציונו של רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה נחשב למקום סגולה למציאת שידוכים הגונים, הרי שביום ההילולא של הצדיק, כאשר כוחו גובר בשמיים, על אחת כמה וכמה. תוסיפו לכך את כח הצדקה המהודרת של 'ועד הרבנים' ואת הבטחת בית הדין של גדולי התורה, והישועה מובטחת.

מלבד התפילה ביום ההילולא, ב'ועד הרבנים' מציגים גם את האפשרות להוסיף בתפילה מידי יום, עד לישועה הקרוב לבוא. אם לא תתקבל התפילה של היום, אז התפילה של מחר, ואם לא של מחר, אז של שבוע הבא. הצטברות התפילות היומיות, הנישאות יחד עם הזכויות האינסופיות של עשרות אלפי המשפחות, היתומים והאלמנות הנתמכות על ידי ועד הרבנים, פותחת את שערי השמיים בסופו של דבר.

קורעים את הים! שלחו עכשיו את השמות לתפילה בעמוקה >>>

בית דין מיוחד של גדולי הדור, מרן עמוד הישועות הגאון רבי מרדכי גרוס, מרן הפוסק האדיר רבי נפתלי נוסבוים ומרן המשגיח הצדיק רבי בנימין פינקל, התכנסו סביב הציון הקדוש בעמוקה וחתמו של שטר שידוכים מיוחד אשר יישלח לתורמים.

"באסיפה הקדושה אשר התאספנו כאן בעמוקה, במקום קברו הקדוש של התנא האלוקי רבי יונתן בן עוזיאל, להודות ולהלל להקב"ה על מאות הזיווגים ההגונים שזכו להם במהרה ובנקל התורמים לועד הרבנים בתפילה במקום קדוש זה".

"ובס"ד במקום קדוש זה מברכים אנו ומתפללים שכל התורמים לועד הרבנים ויוצ"ח יזכו לזיווגיהם ההגונים והראויים להם בקרוב ובנקל. בזכות הצדקה ובזכות מעמד התפילה בקבר רבי יונתן בן עוזיאל ויזכו להינשא ברווח ובנקל בלי חובות ולקנות דירות ראויות ומרווחות לאוי"ט, מתוך בריאות הגוף והנפש".

במשרדי ועד הרבנים יש קלסרים שלמים המלאים במכתבים שהתקבלו מחתנים וכלות שנושעו בזכות התפילות בעמוקה. השנה, המכתב שלכם יכול להצטרף לאחד הקלסרים. לא מפספסים את ההזדמנות.

קורעים את הים! שלחו עכשיו את השמות לתפילה בעמוקה >>>