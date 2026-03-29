רוב המשפחות קיבלו 'קמחא דפסחא' אך הקופה התרוקנה ויש ממתינים

הזמן הולך ואוזל. אנחנו נמצאים ימים אחדים בלבד לפני חג הפסח, וחלוקת ה'קמחא דפסחא' הגדולה בעולם של 'קופת העיר' נמצאת בשלביה הסופיים. רוב הזכאים, מתוך רשימה היסטורית של כ-90 אלף נפשות ברחבי הארץ, כבר קיבלו את המענק שאפשר להם להתחיל בהכנות לחג. אלא שבשלב זה נוצר חסר חמור במימון, וישנן עדיין משפחות רבות שממתינות לעזרה כשעיניהן נשואות אלינו.

בנקודת הזמן הקריטית הזו, כל תרומה מתורגמת באופן מיידי למענק קמחא דפסחא למשפחה נוספת. זה תלוי אך ורק בנו: אנחנו אלו שמחליטים עכשיו אם הילדים במשפחות הללו יזכו לנעליים חדשות, או שייאלצו ללכת לבית הכנסת בחג עם נעליים קרועות. אנחנו חורצים את הגורל אם יהיה להם מעט שוקולד למרוח על המצה, או שהם פשוט יישארו רעבים בשעה שאנחנו נסב לשולחן הסדר.

"מנהג חלוקת מעות קמחא דפסחא אינו רק הנהגה טובה", מסבירים ב'קופת העיר', "אלא יסוד שמעוגן בסעיף הראשון של השולחן ערוך בהלכות פסח. מרן ה'בית יוסף' הקדיש לא פחות מ-65 סימנים בהלכות אלו, אך בסימן תכ"ט סעיף א', הוא מציב את הדרישה הבסיסית: "ומנהג לקנות חטים לחלקן לעניים לצורך פסח, וכל מי שדר בעיר י״ב חודש צריך ליתן לזה".

ש חסר תקדים! גדולי הדור בברכה היסטורית עם 'דד ליין' מפורש נחמן שטרנהרץ | מקודם

"יתירה מזאת, יש מצווה וחובה מיוחדת להעניק תרומה לעניים בכל אחד משבעת הרגלים, והזוהר הקדוש מפליג רבות בחומרת העניין, בגודל הזכות של מי שנותנים לעניים, והעונש החמור של מי שמעליםע יניו מן הצדקה רחמנא ליצלן, וקונה את צרכי החג רק למשפחתו שלו, עליו אמר הכתוב "למה לי רוב זבחיכם יאמר ה'", ה' ישמור ויציל".

ב'קופת העיר' מבהירים את המצב לאשורו: "זה הבסיס והיסוד של הלכות פסח. לתת לעניים, לקנות להם חיטים שיוכלו לאפות מצות, או לתת להם כסף שיקנו בעצמם מצות, יין לארבע כוסות וכל צרכי החג. בלי זה אי אפשר לעשות פסח!

"לכן הורו לנו גדולי הדור, שצריכים לשים את כל כובד המשקל של 'קופת העיר' על הנושא הזה של חלוקת 'קמחא דפסחא' בערים השונות ברחבי הארץ. ההנחיה היתה שהחלוקה תהיה בהרחבה ותכלול תלושים לרכישה של כל הנצרך לקראת החג: גם בגדים, גם נעליים, גם עופות, בשר ודגים, גם תלושי קנייה לפירות, ירקות ומוצרים יבשים, וגם כסף מזומן".

היקף ההוצאה השנה צפוי לחצות את 22 מיליון השקלים שחולקו בשנה שעברה. כדי לעמוד ביעד האדיר הזה, התגייסו מרנן ורבנן גאוני וצדיקי הדור שליט"א. רבים מהם פנו באופן אישי לנדיבי עם, וכעת, כדי להשלים את החסר עבור המשפחות שעדיין ממתינות בחוסר כל, הודיעו צדיקי הדור כי הם מוכנים לקיים מעמדים מיוחדים של פתיחת שערי שמים לעורר רחמים ולפעול ישועה עבור התורמים.

"השנה, ב'ליל הסדר' כשנאמר 'כל דכפין ייתי וייכול', כל מי שרעב שיבוא וניתן לו לאכול - אלו לא יהיו סתם מילים שכתובות בהגדה", מדגישים ב'קופת העיר'. "זאת תהיה מציאות חיה וקיימת, הכי השנה באמת נתנו וחילקנו מצות ואוכל לעניים ולרעבים, כדי שלא יחסר להם דבר בימי הפסח בעזרת ה'".

לא משאירים אותם רעבים. זה הזמן לקיים את ההלכה כפשוטה, לתרום כסף לקמחא דפסחא, ובד בבד לזכות בישועה גדולה בעז"ה, בתפילתם של גדולי צדיקי הדור שליט"א.

