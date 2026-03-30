רגע לפני פסח: הברכה ההיסטורית "שפע מיוחד שלא כדרך הטבע!"

הימים העמוסים של חודש ניסן תשפ"ו מורגשים היטב בכל רחוב יהודי. ההכנות לקראת חג הפסח הבעל"ט בעיצומן וההוצאות תופחות לממדים עצומים. אך בעוד רובנו טרודים בקניות, בניקיונות ובהכנות, ישנם בתים שבהם ההכנות לחג מלוות בדמעות רותחות. אלמנות שנותרו לבדן לשאת בעול הכבד ויתומים שמביטים בעיניים כלות אל שולחן ריק, זועקים אלינו בשתיקה. הפחד מהחג המתקרב משתק אותם, כי אין להם אפילו את המינימום הנדרש כדי לערוך את ליל הסדר.

מתוך היכרות עמוקה וכואבת עם המצוקה הנוראה הזו, מגבית 'קמחא דפסחא' השנה נערכת תחת חסותו וברכתו המיוחדת של משה איש האלוקים, הגאון רבי משה שטרנבוך. נוכח ממדי העוני והצורך האדיר, הגר"מ שטרנבוך יצא מגדרו והבטיח ישועות מופלאות למי שייקחו חלק במאמץ העצום לממן את הקמחא דפסחא הגדולה בעולם.

בתיעוד מיוחד ונחרץ, נשמע הגר"מ שטרנבוך אל מול המצלמה כשהוא חורץ את הדין במילים ברורות ובקול צלול. "לפי המבואר ברמ"א חובה על כל אחד ליתן קמחא דפסחא לקופה של צדקה, והיות וקופת העיר מחלקים לרבבות עניי ארץ ישראל בהרחבה וכבר העיד עליהם ידידי רבי חיים קניבסקי שהם נאמנים כרבי חנניה בן תרדיון ראוי ליתן מעות חיטין לקופת העיר, לקיים בזה דין הרמ"א".

הגר"מ שטרנבוך פוסק הדור אינו מסתפק באמירה כללית, אלא מכוון את הציבור לסכום מדויק שיש בו כדי להוות עוגן של הצלה אמיתית עבור אותן משפחות נזקקות. "וכיון שצריך מתנה שיש בה תועלת, על כן כל אחד בכל כוחו ומאודו ישתדל ליתן לקופת העיר כמניין 'מעות חיטין' 603 שקל או 603 דולר, כל אחד לפי מקומו".

גדולי ישראל מודעים היטב לקושי הכלכלי שחווים רבים מעמנו בתקופה זו של השנה, אך דווקא משום כך מדגיש מרן את גודל הזכות ואת סגולת ההגנה העצומה הטמונה בתרומה זו, במיוחד בעתים קשות אלו. "ומי שנותן קמחא דפסחא לקופת העיר יציל אותו מכמה גזירות רעות ולכן אפילו שדבר זה מאד קשה לו, לא ימנע מלתת 603 שקלים".

לקראת סיום דבריו, פוסק הדור מרעיד את הלבבות ומעניק ברכה חסרת תקדים, ברכה שכל אב וכל מפרנס מייחל לה בכל מאודו. כך מסיים הגר"מ שטרנבוך: "והנותן סך 603 שקלים לקופת העיר יזכה במידה כנגד מידה פרנסה בהרחבה ושפע מיוחד שלא כדרך הטבע בשנה זו".

