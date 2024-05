''שיוויתי" עם מזמור ס"ז בצורת המנורה (דנמרק, המאה ה-18 או ה-19) ( צילום: מאת image in Det Kongelige Bibliotek, author unknown - 18th or 19th century shiviti Det Kongelige Bibliotek, Denmark (Department of Oriental and Judaica Collections, Cod. Heb. 46:5) [1], נחלת הכלל )