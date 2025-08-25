כיכר השבת
השר שהפך לכוכב רשת | רגע תקיפת בית החולים | והביקור של בן גביר  • צפו

צה"ל תקף את מתחם בית החולים א-נאצר - וחולל סערה | מה מחפש השר בן גביר בגאורגיה? | בכירים בטהרן מאשימים את ישראל בחיסול נשיא איראן לשעבר | שר התחבורה הטורקי הפך לכוכב רשת לאחר שתועד נוהג במהירות 225 קמ"ש בכביש מהיר | תחזית וזה לא הכל... • צפו (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

תקף את מתחם בית החולים נאצר: לפי דיווחים פלסטיניים נהרגו 19 בני אדם, ביניהם חמישה עיתונאים. בצה"ל הודיעו על תחקיר ראשוני וציינו שמטרתם לצמצם פגיעה בבלתי מעורבים.

ביקור בגאורגיה: השר לביטחון לאומי נפגש עם ראש הממשלה המקומי ואמר "גם אצלכם וגם אצלנו יש גורמי אופוזיציה שמנסים למרוד". הוא הציג תמונות מ וקרא להשמדת הארגון ולשחרור החטופים. ראש הממשלה הגיאורגי בירך על הידוק הקשרים.

תאונות דרכים: יצאה למבצע, שבסוף השבוע האחרון נרשמו מאות דוחות, עשרות רכבים נגררו ו-15 נהגים נתפסו נוהגים תחת השפעת אלכוהול.

ורוסיה: בכירים בטהרן מאשימים את ישראל בחיסול נשיא איראן לשעבר ראיסי ומטילים על מוסקבה בגידה וסיוע למתקפות. ההאשמות משקפות משבר ביחסי המדינות ולחץ על המשטר מאז מלחמת שנים-עשר הימים.

שר התחבורה הטורקי הפך לכוכב רשת לאחר שנהג במהירות 225 קמ"ש בכביש מהיר. המשטרה הטילה עליו קנס של 9000 לירות טורקיות כ-280 דולר.

סיוע הומניטרי הוצנח ב: 116 חבילות מזון הוצנחו בשיתוף ירדן, איחוד האמירויות, גרמניה ואינדונזיה.

תחזית מזג האוויר: הקלה בעומס החום, נוח מהרגיל לעונה.

כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה

