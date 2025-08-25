"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

צה"ל תקף את מתחם בית החולים נאצר: לפי דיווחים פלסטיניים נהרגו 19 בני אדם, ביניהם חמישה עיתונאים. בצה"ל הודיעו על תחקיר ראשוני וציינו שמטרתם לצמצם פגיעה בבלתי מעורבים.

ביקור בן גביר בגאורגיה: השר לביטחון לאומי נפגש עם ראש הממשלה המקומי ואמר "גם אצלכם וגם אצלנו יש גורמי אופוזיציה שמנסים למרוד". הוא הציג תמונות מחמאס וקרא להשמדת הארגון ולשחרור החטופים. ראש הממשלה הגיאורגי בירך על הידוק הקשרים.

תאונות דרכים: משטרת ישראל יצאה למבצע, שבסוף השבוע האחרון נרשמו מאות דוחות, עשרות רכבים נגררו ו-15 נהגים נתפסו נוהגים תחת השפעת אלכוהול.

איראן ורוסיה: בכירים בטהרן מאשימים את ישראל בחיסול נשיא איראן לשעבר ראיסי ומטילים על מוסקבה בגידה וסיוע למתקפות. ההאשמות משקפות משבר ביחסי המדינות ולחץ על המשטר מאז מלחמת שנים-עשר הימים.

שר התחבורה הטורקי הפך לכוכב רשת לאחר שנהג במהירות 225 קמ"ש בכביש מהיר. המשטרה הטילה עליו קנס של 9000 לירות טורקיות כ-280 דולר.

סיוע הומניטרי הוצנח בעזה: 116 חבילות מזון הוצנחו בשיתוף ירדן, איחוד האמירויות, גרמניה ואינדונזיה.

תחזית מזג האוויר: הקלה בעומס החום, נוח מהרגיל לעונה.

