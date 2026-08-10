יכין, אחד המותגים המוכרים והוותיקים בישראל בתחום הירקות המעובדים, מביאים כעת את המומחיות של 100 שנות פעילות גם לעולם הקפואים — עם פורטפוליו מוצרים רחב, איכותי ומוקפד, שמעניק לכל אמא ביטחון מלא בבישול היומיומי.

ירקות קפואים בכשרות מהודרת – פתרון מושלם למטבח החרדי

ההשקה החדשה של יכין מציגה חמישה מוצרים ירוקים קפואים, כל המוצרים משווקים בכשרות בד״צ עד״ח - הכשרות הגבוהה והנחשבת ביותר, המעניקה לצרכנית החרדית שקט נפשי מלא.

המוצרים החדשים:

• שעועית ירוקה שלמה – ירק איכותי, שמרקמו נשמר גם לאחר הבישול. מתאים לתבשילים חגיגיים ולתוספות שבת.

• שעועית ירוקה חתוכה – חוסכת זמן ומאמץ במטבח, אידיאלית לשימוש יומיומי במרקים ותבשילים.

• שעועית ירוקה עדינה – מרקם פריך ועדין במיוחד זמן בישול קצר יחסית לשעועית השלמה. מושלם למנות אלגנטיות ולתבשילים עדינים.

• אפונת גינה – גרגרים ירוקים מלאי טעם טבעי, מושלמים לבישול ארוך . מתאימים לפשטידות, קדירות, מרקים וסלטים.

• אפונה עדינה – מרקם רך נימוח,כמעט נמסה בפה. מתוקה ועשירה בטעמה, אידיאלית לסלטים קרים, פסטותו אורז.

המוצרים החדשים מצטרפים לארבעה מוצרי ירקות קפואים של יכין שכבר קיימים ברשתות השיווק - ברוקולי, כרובית, שעועית לבנה וגרגירי חומוס — וכעת יכין מציגה פורטפוליו של תשעה מוצרי ירקות קפואים איכותיים.

מומחיות של 100 שנה – עכשיו גם בקפואים

יכין מביאים למטבח החרדי את הערכים שמלווים אותם לאורך שנים: מומחיות, שייכות ואכפתיות. עם ניסיון של מאה שנות פעילות, מיליוני מוצרים, תהליכי ייצור מוקפדים והיכרות עמוקה עם הצרכן הישראלי, יכין מציגים סטנדרט חדש בקטגוריית הקפואים — כזה שמבטיח איכות ללא פשרות.

הירקות הקפואים של יכין עוברים תהליכי מיון, ניקוי והקפאה מוקפדים, המבטיחים שמירה על טריות, צבע, מרקם וטעם טבעי. עבור הצרכנית החרדית, מדובר בשילוב מנצח: מוצר איכותי, קל לשימוש, מהיר להכנה — ובכשרות הגבוהה ביותר.

יכין מביאים למטבח החרדי את השילוב המושלם בין איכות, מומחיות וכשרות מהודרת. ההשקה החדשה של הירקות הקפואים מציבה את המותג כשחקן משמעותי ורלוונטי בקטגוריה, ומעניקה לכל אמא את האפשרות לבשל בקלות, בנוחות ובביטחון -עם מוצרים איכותיים שמבטיחים תוצאה מושלמת בכל פעם.