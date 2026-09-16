מרעננים את חג הסוכות: ג'אמפ נוחת על שולחן החג בנראות חדשה

חג הסוכות מביא איתו את הסעודות המשפחתיות, האירוח בסוכה והיציאות לביקורים ולטיולים של ימי חול המועד – והשנה, מצטרף אל שולחן החג גם ג'אמפ בנראות חדשה ורעננה!

מותג המשקאות הקלים ג'אמפ השלים לאחרונה מהלך התחדשות מקיף, הכולל עיצוב מחדש של תוויות כלל המשקאות, לצד החלפה מלאה של בקבוק הפלסטיק המשפחתי בנפח 1.5 ליטר בבקבוק חדש ומעוצב.

בג'אמפ מדגישים כי השינוי הינו באריזה בלבד: המתכונים והטעמים המוכרים של המותג נותרו ללא שינוי, כך שהבקבוקים שנראים מעתה אחרת על המדף מכילים את אותו משקה ג'אמפ המוכר והאהוב.

סדרת ג'אמפ מכילה בין 10% ל-15% פרי ומציעה שמונה טעמים: ענבים, תפוזים, תות-בננה, מנגו-פסיפלורה, אפרסק, תפוחים, אשכולית ואשכולית דיאט. המגוון מאפשר לשלב כמה טעמים על שולחן החג ולהתאים את הבחירה לבני המשפחה ולאורחים.

לצד הבקבוק המשפחתי בנפח 1.5 ליטר, המתאים במיוחד לסעודות ולאירוח בסוכה, מוצעים משקאות ג'אמפ גם באריזות אישיות של 500 מ"ל ו-330 מ"ל. האריזות האישיות מעניקות מענה נוח גם לימי חול המועד, לטיולים וליציאות המשפחתיות האופייניות לימי החג.

מוצרי ג'אמפ בנראות החדשה זמינים ברשתות השיווק ובנקודות המכירה בפריסה ארצית.

כשרות: בד"ץ העדה החרדית.