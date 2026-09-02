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לא תאמינו שזה פרווה: קרמיסימו קולקשיין בטעמים חדשים

קרמיסימו מרחיבה את סדרת הפרימיום קרמיסימו קולקשיין ומשיקה שני מוצרים חדשים בגרסת פרווה ובכשרות בד״ץ העדה החרדית – גלידה מפנקת וסורבה מרענן, עם שלושה טעמים שונים בכל אריזה (צרכנות)

כה
מקודם |
לא תאמינו שזה פרווה: קרמיסימו קולקשיין בטעמים חדשים (צילום: יח"צ)

הגלידה החדשה מציעה שילוב מפנק של וניל עוגיות, רום ושוקולד, וצ’יפ עם קרמל – שלושה

טעמים שונים באריזה אחת, עם תוספות ומרקמים שהופכים כל טעימה לקצת אחרת. השילוב בין

הווניל והעוגיות, הרום והשוקולד עם הצ’יפ והקרמל יוצר קינוח מלא בטעמים ובפינוק, שקשה להאמין

שהוא בכלל פרווה.

לצידה מושק סורבה בשלושה טעמים פירותיים – קוקוס, לימון־ליים ופירות טרופיים. שילוב של

טעמים רעננים ואקזוטיים, שמאפשר לעבור בכל פעם מטעם לטעם או לשלב ביניהם וליצור את הביס

שאוהבים.

שילוב הטעמים המושלם זה בדיוק מה שמייחד את קרמיסימו קולקשיין: בכל אריזה מחכים שלושה

טעמים שונים, שמביאים אל המקפיא הביתי את החוויה והגיוון של הגלידריה. כל אחד יכול לבחור

את הטעם שהוא אוהב, לנסות טעם אחר או לשלב כמה טעמים יחד – כך שיש משהו שכולם יכולים

ליהנות ממנו.

סדרת הפרווה החדשה של קרמיסימו קולקשיין מציבה רף חדש בתחום הגלידות הביתיות: לא עוד

“פתרון פרווה ” אלא קינוח מפנק שמתאים במיוחד לאחר ארוחה בשרית, לשבת, לחג או לאירוח –

כשהתוספות ושילובי הטעמים יוצרים חווית גלידה עשירה ומפנקת, עד שקשה להאמין שמדובר

בקינוח פרווה.

גם המוצרים החדשים, כמו כל סדרת קרמיסימו קולקשיין הם בכשרות בד״ץ העדה החרדית, וניתן

להשיגם ברשתות המזון ובחנויות המובחרות.
גלידהבד"ץ העדה החרדיתקרמיסימו

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