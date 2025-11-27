פרס ספיר על שמו של פנחס ספיר נוסד בשנת 2000 והינו הנדיב, היוקרתי, המוערך והמפורסם בפרסי הספרות המחולקים בישראל זו השנה ה-25 על ידי מפעל הפיס.

הפרס נוסד במטרה לעודד ספרות עברית איכותית ואת תרבות הקריאה בישראל, מתוך החשיבות הרבה שמפעל הפיס רואה בקידום הספרות הישראלית ובטיפוח סופרות וסופרי ישראל.

הזוכה הגדול בפרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת 2025 ייבחר בטקס מיוחד שייערך בחודש פברואר 2026.

סך כל סכומי הפרסים שיוענקו לזוכים בקטגוריות השונות עומד על 765 אלף ש"ח

12 המועמדים שנבחרו ל"רשימה הארוכה" לשנת 2025 הם:

"עדן" מאת נגה אלבלך בהוצאת הקיבוץ המאוחד.

"המורה" מאת: אלון ארד בהוצאת קתרזיס.

"ויפה היתה שעה אחת קודם" מאת: סמי ברדוגו בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרי סימן קריאה.

"כמעט אולימפוס" מאת: שושי בריינר בהוצאת עם עובד.

"חלום עולם הפוך" מאת: אילנה ברנשטיין בהוצאת כנרת זמורה דביר.

"במחילה מכבודה של אשת המערות" מאת: אופיר טושה גפלה בהוצאת כתר.

"שכול וכשלון וזומבים" מאת: אמיר חרש בהוצאת עם עובד.

"זה שאתה איתי" מאת: אודי יעקב בהוצאת פרדס הוצאה לאור.

"אני סופר" מאת: עודד מנדה-לוי בהוצאת בבל.

"האחו החריש את אוזניי" מאת: ענת עינהר בהוצאת אפרסמון ספרים בע"מ.

"המסילה" מאת: אסף שור בהוצאת הקיבוץ המאוחד בשיתוף ספרית פועלים

"היסוד הנפשי" מאת: עמיחי שלו בהוצאת ידיעות ספרים.

מתוך המועמדים במסלול הראשי של "הרשימה הארוכה", ייבחרו 5 ספרים ("הרשימה הקצרה"), שיהיו המועמדים הסופיים לפרס, וזאת לצד "הרשימה הקצרה במסלול ספר הביכורים" שתמנה שלושה מועמדים.

כל אחד מבין 12 הסופרים שנבחרו במסגרת "הרשימה הארוכה" יזכה למענק בסך 30 אלף ₪. חמשת הסופרים שספריהם יבחרו ל"רשימה הקצרה", יזכו למענק בסך 60 אלף ₪. לכל אחד משלושת מועמדי "הרשימה הקצרה ספר ביכורים" יוענק פרס בסך 30 אלף ₪. לזוכה במסלול הביכורים שייבחר מתוך רשימה זו, יוענק פרס כספי בסך 75 אלף ₪.

הזוכה הגדול בפרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת 2025 יזכה למענק על סך 180 אלף ₪ וספרו יתורגם וייצא לאור בשפה הערבית ובשפה זרה נוספת, על פי בחירתו.

בנוסף, ירכוש מפעל הפיס מהדורה בת 500 ספרים מספרי חמשת הסופרים שנבחרו במסגרת "הרשימה הקצרה" ובמסגרת "ספר הביכורים", ויעניק אותם כמתנה לספריות ציבוריות ברחבי הארץ.

מפעל הפיס מציין השנה 25 שנה לפרס ספיר לספרות. במהלך השנה, יקיים מפעל הפיס מגוון פעילויות לציין 25 שנים של מצוינות ספרותית. בתוך כך, מפעל הפיס השיק לאחרונה את "מועדון הקריאה של אביגדור", יוזמה ספרותית לאומית חדשה לזכרו של יו"ר מפעל הפיס לשעבר, אביגדור יצחקי ז"ל, אשר כיהן כיו"ר מפעל הפיס החל משנת 2018 עד לתחילת שנה זו, ונודע כשוחר תרבות, ספרים וספרות. מפעל הפיס, בשיתוף המרכז לספריות וספרות בישראל, מזמין את הציבור לפתוח את דלתות הבית ואת הלב לשיחות מרתקות על ספרות ויצירה עברית, באווירה אינטימית, ובהנחייתם של מנחים מקצועיים מובילים - מיטב אנשי הספרות בישראל. המפגשים יתקיימו ללא עלות לציבור, המיזם במימון מועצת מפעל הפיס לתרבות ואמנות.

יו"ר מפעל הפיס, איציק לארי:

"25 שנים של פרס ספיר הם 25 שנים של חגיגה לספרות העברית ולכוח היצירה של המילה הכתובה.

'הרשימה הארוכה' שמתפרסמת היום מציגה את מיטב היצירה הספרותית בישראל ואת עושר הקולות והסיפורים שמעצבים את זהותנו התרבותית.

12 קולות ספרותיים ייחודיים המעשירים את התרבות הישראלית. אני גאה במחויבות של מפעל הפיס לטיפוח הספרות הישראלית,

ומאחל לכל המועמדים הצלחה. הספרים הללו הם עדות לעוצמה ולחיוניות של היצירה העברית.

פרס ספיר לספרות הפך ברבות השנים למוסד יוקרתי ומוערך שזוכה לעניין רב, הן בקרב קהילת הספרות בישראל והן בקרב הציבור כולו.

מפעל הפיס ימשיך לפעול לקידום עולם התרבות בישראל ולהעלות על נס את תרומתם החשובה של הסופרות והסופרים בישראל לחברה".

פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס נוסד בשנת 2000 במטרה לעודד את הספרות העברית ואת תרבות הקריאה, והוא יחולק זו השנה ה-25. להלן רשימת הזוכים בו לאורך השנים:

שנת 2000: חיים סבתו, "תאום כוונות", בהוצאת ידיעות אחרונות

שנת 2001: דויד גרוסמן, "מישהו לרוץ איתו", בהוצאת הקיבוץ המאוחד

שנת 2002: גיל הראבן, "שאהבה נפשי", בהוצאת כתר ספרים

שנת 2003: אמיר גוטפרוינד ז"ל, "אחוזות החוף", בהוצאת כנרת זמורה ביתן דביר

שנת 2004: דן צלקה ז"ל, "ספר האלף בית", בהוצאת חרגול

שנת 2005: אלונה פרנקל, "ילדה של", בהוצאת מפה

שנת 2006: רון לשם, "אם יש גן עדן", בהוצאת כנרת זמורה ביתן דביר

שנת 2007: שרה שילה, "שום גמדים לא יבואו", בהוצאת עם עובד

שנת 2008: צבי ינאי ז"ל, "שלך סנדרו", בהוצאת כתר

שנת 2010: יורם קניוק ז"ל, "תש"ח", בהוצאת ידיעות ספרים

שנת 2011: חגי ליניק, "דרוש לחשן", בהוצאת הספרייה החדשה הקיבוץ המאוחד

שנת 2012: שמעון אדף, "מוקס נוקס", בהוצאת כנרת זמורה ביתן דביר

שנת 2013: נועה ידלין, "בעלת הבית", בהוצאת כנרת זמורה ביתן דביר

שנת 2014: ראובן נמדר, "הבית אשר נחרב", בהוצאת כנרת זמורה ביתן דביר

שנת 2015: אורלי קסטל-בלום, "הרומאן המצרי", בהוצאת הספריה החדשה, הוצאת הקיבוץ המאוחד/ספרי סימן קריאה.

שנת 2016: מיכל בן-נפתלי, "המורה", בהוצאת כתר ספרים.

שנת 2017: אסתר פלד, "פתח גדול מלמטה", בהוצאת בבל.

שנת 2018: אתגר קרת, "תקלה בקצה הגלקסיה", בהוצאת כנרת זמורה דביר

שנת 2019: אילנה ברנשטיין, "מחר ניסע ללונה פארק", בהוצאת כנרת זמורה-ביתן, דביר.

שנת 2020: סמי ברדוגו, "חמור", בהוצאת הספרייה החדשה.

שנת 2021: הילה בלום, "איך לאהוב את בתך", בהוצאת כנרת זמורה דביר.

שנת 2022: אורית אילן, "אחות לפליאדות", בהוצאת ידיעות ספרים.

שנת 2023: עופרה עופר אורן, "מה קרה להגר באילת", בהוצאת כנרת זב"מ.

שנת 2024: יוסי אבני-לוי, "שלושה ימים בקיץ", בהוצאת כנרת זב"מ..