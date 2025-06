הדף היומי ב-10 דקות

מסכת עבודה זרה, דף ט' - השיעור בעברית:

מסכת עבודה זרה, דף ט' - השיעור באידיש:

מסכת עבודה זרה, דף ט' - השיעור באנגלית: