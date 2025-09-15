כיכר השבת
הופכים דף

הוריות דף י"ב | הסגולה הנדירה וסיפורו המטלטל של יזם ישראלי שאימץ תרנגול בשם ביטקוין

לומדי הדף הימי במסכת הוריות דף י"ב, עסקו השבוע בסגולת הגמרא אודות דם שרוצה לעשות עסקה | מי הוא אותו יזם ישראלי שלקח את הסגולה צעד אחד קדימה והאם היא באמת עזרה לו בתזרים המזומנים שלו? (יהדות, הדף היומי)

חבל על דאבדין התרנגול ביטקוין איננו (צילום: מסך)

בדף היומי במסכת הוריות דף י"ב שנינו: "ומאן דבעי למיעבד בעיסקא, ובעי למידע אי מצלח אי לא מצלח, לירבי תרנגולא, אי שמין ושפר, מצלח". פירוש:, מי שרוצה לעשות עסק ורוצה לדעת אם יצליח או לא, שיגדל תרנגול; אם התרנגול משמין ומתייפה, יצליח העסק.

מדהים לראות עד כמה דברי הגמרא רלוונטיים גם בימינו אנו, ובפרט על סגולות הגמרא נדמה שאיש לא מוכן לוותר.

הסיפור המוזר הוא של נאור ברוך, יזם ישראלי מוכר בתחום הקריפטו וההשקעות. ברוך, אדם פעיל מאוד ברשתות החברתיות עם עשרות אלפי עוקבים בטיקטוק, בחר לפרש את עצת הגמרא באופן מילולי למדי, וגידל לעצמו תרנגול אישי, לו העניק את השם המקורי "". התרנגול הזה לא היה סתם חיית מחמד עבור נאור הוא שימש לדבריו כ"קמע" אישי שהביא לו מזל רב בכל הישגיו בתחום ההשקעות.

והנה, דווקא כאשר נראה שהכל הולך כשורה, הגיעה הטרגדיה שהכתה בנאור ברוך בעוצמה. "ביטקוין", התרנגול האהוב וה"קמע" שלו, מת. ומה שהוסיף נופך כואב במיוחד לאירוע, הוא העובדה שהתרנגול מת דווקא ביום תשעה באב.

נאור ברוך שיתף את עוקביו בצער עמוק וביגון קודר, הוא תיאר תחושה של צמרמורת וכאב שלא ניתן להסביר. הוא אף סיפר שרצו לו בראש מחשבות וזיכרונות, כמו "פלשאבקים", של רגעי הצלחה בעסקיו, כמו כשחגגו מפולת או עשו כסף בהתקפה של איראן, וכי התרנגול היה חלק בלתי נפרד מכל אלה. הוא אף ניסה, נואשות, להציל את התרנגול כשהציע סכום נכבד של 50 אלף שקל לווטרינר שיציל את "ביטקוין", אך ללא הצלחה.

אז יש לכם תרנגול מזדמן כי אתם קמים מוקדם לסליחות אולי תנסו, כי מה לא עושים בשביל כסף.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהדף היומי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר