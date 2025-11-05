אלו ארבע מתנות לא יתנו בימות המשיח?

אנחנו ממשיכים לעסוק בדיני עשיית הקרבנות. כידוע אחת מעבודות הקרבן, החשובה ביותר היא זריקת הדם על המזבח, זו העבודה שבעצם גורמת את הכפרה. ברוב הקרבנות כגון עולה ושלמים, אין הכרח שהדם ינתן דווקא בקרנות המזבח, אלא הוא ניתן באופן של שתי מתנות שהן ארבע, שהכהן בעצם זורק את הדם על זוויות המזבח, באופן כזה שבכל זוית הדם מגיע לשני צדדים של המזבח, וממילא יש לנו שתי מתנות, שנוגעות בארבעה צדדים של המזבח.

במשנה בדף שלנו מובא מקרה יוצא דופן וזהו קרבן חטאת, בין אם זה חטאת של ציבור ובין אם זה חטאת של יחיד, הדם שלהן טעון ארבע מתנות על ארבע קרנות, באופן שהכהן צריך לעלות בכבש, וללכת על המזבח מלמעלה, כך שהוא יוכל לתת את הדם על קרנות המזבח מלמעלה, ארבע מתנות על ארבע קרנות.

בספר ברכת השיר על הגדה של פסח הביא מכאן רמז נאה: לעתיד לבוא כשיתבטל היצר הרע, לא יהיו יותר קרבנות חטאת, מאחר ולא יהיו חטאים, ממילא לא תהיה יותר הזאה על קרנות המזבח, אלא רק בזויות, ועל כך אנו אומרים בהלל, אסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח, כלומר הדם יגיע רק עד קרנות המזבח, ולא עד בכלל.