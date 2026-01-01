כיכר השבת
פנינת הדף

אין גבול - כמה אפשר להמשיך ולהמשיך באותה מצווה?

בהקטרת הקטורת, היה מספיק שיעור של 'כזית' כדי לצאת ידי חובה | אם כן, איך התירו בשבת להבעיר חצי מנה, הלא זו 'הבערה שלא לצורך'|היסוד של ה'גבורת ארי' על שיעור במצוות | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו

פנינת הדף היומי מתוך "דבר ראשון" (צילום: כיכר השבת)

זבחים קט -

בסוגיה שלנו נאמר לגבי שיעור הקטרת הקטורת, שהיו מקטירים מנה בכל יום, חצי ממנו בבוקר, וחצי בין הערביים, וברש"י הוסיף ששיעור זה הוא רק מדרבנן, אבל מדאורייתא מספיק כזית. בספר גבורת ארי למד מדברי רש"י הללו יסוד חשוב. הרי שיעור הקטורת היה שווה בין ביום חול ובין בשבת, אם כן גם בשבת היו מקטירים מנה, למרות שלדברי רש"י היה מספיק בכזית, אם כן איך התירו לכהן להבעיר שלא לצורך?

אלא שמכאן רואים שכשאדם עושה מצווה, אף על פי שהמצווה מתקיימת כבר במשהו או בכל שיעור אחר, תלוי במצווה, אבל אם הוא מוסיף עוד וממשיך לקיים את המצווה, הכל זה חלק מהמצווה, ולכן יכל הכהן להמשיך ולהקטיר את כל המנה בשבת. וכן כתב במהר"ל לגבי אכילת מצה, שאף על פי שיוצא בכזית הראשון שהוא אוכל, מכל מקום יש לו מצוה בכל מצה שאוכל בליל הסדר ולכן ראוי לאכול הכל בהסיבה.

וכן כתוב לגבי נר חנוכה, שגם מה שמוסיף לדלוק לאחר חצי שעה הכל הוא חלק מהמצווה, וכן מה שאנחנו תוקעים מאה קולות של שופר בראש השנה, אין בכך איסור שבות, וכן בקריאת שמע, אף על פי שאנחנו יוצאים ידי חובה בפסוק הראשון, ככל שאנו מאריכים, אנו מקיימים מצווה. כללו של דבר, אף על פי שיש לנו שיעור של מינימום כדי לצאת ידי חובה, אין לנו שיעור מקסימלי, ומה שנוסיף , נכלל במצווה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהדף היומי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר