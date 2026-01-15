כיכר השבת
פנינת הדף

'הריני כפרת משכבו' - הבן שלקח על עצמו את ייסורי הגיהנם של אביו 

האם המילים "הריני כפרת משכבו" הן התחייבות לספיגת ייסורי גיהנום במקום האב | מה למד המהרש"ם מהערבות של בני ישראל במעמד הר סיני | ומדוע בעל "תשובות והנהגות" סבור שהכפרה נועדה רק למקרה של טעות בהלכה | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו

פנינת הדף היומי מתוך "דבר ראשון" (צילום: כיכר השבת)

מסכת מנחות, דף ד'

בסוגיא שלנו נאמר שניתן להקריב קרבן שבא לכפרה, גם לאחר שהאדם נפטר, ובמסכת קידושין נאמר שחייב אדם לחייב את אביו בין בחייו ובין במותו, ואיך מכבדו לאחר מותו, שאם אומר דבר שמועה מפיו, אם הוא אומר איזשהו דבר תורה ששמע מפי אביו, לא יאמר 'כך אמר אבא' אלא כך אמר אבא מרי, הריני כפרת משכבו', וכך נפסק להלכה בשו"ע.

מה פירוש המילים 'הריני כפרת משכבו'? האם הכוונה שהאדם מקבל על עצמו את היסורים והעונשים שמגיעים חס וחלילה לאבא שלו? ובכן במהרש"ם כתב שכן, שכך נאמר במדרש שמעמד הר סיני הקב"ה ביקש מבני ישראל ערבים על קיום התורה, ובנ"י ישראל אמרו בנינו יהיו ערבים, והרי יש לנו כלל שאם משלם הערב, נפטר הלווה, וכך ראינו גם בש"ס שאמוראים קיבלו על עצמם כפרה עבור אחרים.

אולם בספר תשובות והנהגות כתב שלא מצאנו שיש חיוב על הבן לקבל על עצמו את ייסורי הגיהנום של אביו, רק מצינו שהוא יכול לזכות את אביו ע"י מצוות ומעשים טובים. לכן פירש שהכוונה היא שאם הבן אומר דבר הלכה בשם אביו הרי הוא יכול לטעות בדבר ההלכה, ואז יענישו את אביו, לכן הוא אומר הריני כפרת משכבו, שאם הוא טעה בדבר ההלכה, שלא יענישו את אביו אלא אותו, שהוא הגורם לכך.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהדף היומי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר