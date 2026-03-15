בצל מלחמת "שאגת הארי" המתמשכת, נחשפת מצוקתן הכלכלית החריפה של אלפי מטפלות במעונות היום: יו"ר ההסתדרות הלאומית, יואב שמחי, שיגר פנייה דחופה לשר החינוך יואב קיש, בה הוא מתריע על "מצב כלכלי קשה ובלתי נסבל" אליו נקלעו המטפלות ללא כל אשמה מצדן.

במכתבו לשר החינוך – שנכתב לאחר שיו"ר ארגון חלמי"ש, עו"ד שלום נגר, הפועל בנושא ללא הרף מול משרדי הממשלה העלה את מצוקת המטפלות בפני יו"ר ההסתדרות הלאומית – כותב שמחי כי קיימת אפליה זועקת לשמים בין עובדות גני הילדים לבין המטפלות במעונות. בעוד שהראשונות מקבלות שכר מלא, המטפלות נותרו תלויות בחסדי מתווי פיצויים שטרם גובשו.

כאמור, יו"ר ההסתדרות הבין לאשורו את חומרת המצב, נוכח המציאות הקשה בה נמצאים מעונות היום ובמכתבו, תוקף שמחי את הפערים שנוצרו בין המערכות השונות וכותב: "בעוד שבגני הילדים לגילאי 3 עד 6 שולם שכר הסייעות במלואו, שכר המטפלות לגילאי 0 עד 3 נותר תלוי ועומד. האפליה שנוצרה בין שתי הקבוצות חורגת מכל אמת מידה של הגינות ושוויון, ובוודאי בשעת חירום לאומית".

בהתייחסו לאפשרות של הוצאת העובדות לחל"ת, מבהיר יו"ר ההסתדרות הלאומית כי פתרון זה אינו עומד על הפרק: "חלק ניכר מהן - ובפרט מטפלות צעירות ומחליפות - אינן זכאיות לדמי אבטלה, ועלולות להיוותר ללא כל מקור הכנסה. מדובר בנשים עובדות שרבות מהן הן עמוד השדרה של מעונות היום בישראל, ואשר מחויבות המדינה כלפיהן היא גם בתקופות חירום - ואולי דווקא בהן, ביתר שאת".

בהמשך המכתב עומד שמחי על התזמון הקריטי הנוכחי, כאשר המצוקה הכלכלית מקבלת משנה תוקף נוכח הקרבה לחג הפסח וההוצאות המאמירות. "הותרת המטפלות בחוסר ודאות ביחס לשכרן, בדיוק בימים אלו, פוגעת בכבודן, בביטחונן הכלכלי וביכולתן לחגוג את חג החירות בשלווה ובכבוד הראוי", הוא קובע נחרצות.

לדברי יו"ר ההסתדרות הלאומית, וכפי שאף טוענים בארגון חלמי"ש, הדרך היחידה למניעת המשבר היא הסדרה תקציבית ישירה: "הסדר שיפוי מלא של המפעילים על ידי המדינה יאפשר תשלום שכר תקין ושוטף לכלל המטפלות, ללא פגיעה בהמשכיות התפקוד של המעונות ובלי להטיל על העובדות עצמן את נטל חוסר הוודאות התקציבית".

כאמור, עו"ד שלום נגר, יו"ר חלמי"ש, שכבר פנה והתריע בפני רה"מ ושרי האוצר והחינוך על המשבר החמור הפוקד את ענף המעונות עקב המלחמה, פועל עתה בחזית אחת עם ההסתדרות הלאומית כדי להבטיח את זכויות המטפלות והמפעילים כאחד. נגר מדגיש כי "לא ניתן להשלים עם מצב בו עובדות מסורות נותרות ללא מענה רגע לפני החג. על משרד החינוך לאמץ את מתווה השיפוי המיידי", ציין.

יו"ר ההסתדרות הלאומית, יואב שמחי חתם את פנייתו בדרישה למעורבות אישית ואינטנסיבית של השר קיש, תוך הצהרה כי ההסתדרות הלאומית נכונה לכל ישיבת עבודה דחופה במטרה להביא לפתרון ממשי של הסוגיה ולהבטיח שתשלום שכר המטפלות יבוצע במלואו ובמועדו.