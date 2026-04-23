רשות המסים פרסמה היום (חמישי) נתונים מעודכנים על גבייתה מהיטלי רווחי יתר ממשאבי טבע, כאשר סך ההיטלים שנגבו עד 31 במרץ 2026 הסתכם ב-9.3 מיליארד שקלים. מתוך סכום זה, 7.3 מיליארד שקלים הם היטלים חלוטים שכבר הועברו לקרן לאזרחי ישראל.

על פי הנתונים שפורסמו, ההיטלים נגבים בהתאם לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, כאשר הכספים מנוהלים בראייה כלכלית ארוכת טווח במטרה להבטיח את המשך קיומה של הקרן לדורות הבאים. רשות המסים מעבירה מידי רבעון את כספי ההיטלים לחשב הכללי במשרד האוצר, אשר מנהל את ההיטלים שאינם חלוטים בקרן לתקופת ביניים.

יצוין כי ההבחנה בין היטלים חלוטים לאלו שאינם חלוטים היא משמעותית. היטלים שאינם חלוטים הם כאלו שנגבו כמקדמות או כניכוי במקור במהלך שנת המס, וגבייתם עדיין אינה סופית. לאחר תום שנת המס, בהתאם לסכום ההיטל שיחושב בדוח השנתי שיוגש על ידי בעלי זכויות הנפט ומשאבי הטבע, יהפוך ההיטל, כולו או חלקו, לחלוט.

לעומת זאת, היטלים חלוטים הם אלו שנגבו על פי דוחות שנתיים שהגישו בעלי זכויות הנפט ומשאבי הטבע, וכן היטלים שנגבו בעקבות שומה סופית. כספים אלו מועברים לקרן לאזרחי ישראל אחת לרבעון בצירוף רווחי ההשקעות, או בניכוי ההפסדים מהן, לאחר שהומרו לסכום במטבע חוץ.

כזכור, הקרן לאזרחי ישראל פרסמה לאחרונה את הדוח השנתי לשנת 2025, המציג תשואה נומינלית דולרית של כ-18.4% ותשואה ריאלית של 15.4%. נכון ל-31 בדצמבר 2025, הסתכמו נכסי הקרן בכ-2.8 מיליארד דולר, זאת לאחר שבמהלך השנה הופקדו בה תקבולים בסכום כולל של 350.7 מיליון דולר.

מטרת הקרן, כפי שנקבעה בחוק, היא לנהל את הכנסות המדינה מהיטל על רווחים ממשאבי טבע בראייה כלכלית ארוכת טווח, לשם השאת רווח ובמטרה לאפשר את המשך קיומה של הקרן לדורות הבאים. במקביל לגבייה זו, בעלי זכות נפט ובעלי זכות לניצול משאב טבע משלמים גם מס הכנסה ותמלוגים אשר נכנסים לתקציב המדינה בשוטף.

הנתונים מצביעים על המשך הפקת משאבי הטבע בישראל ועל תרומתם המשמעותית לכלכלה הלאומית. הקרן לאזרחי ישראל, שהוקמה במטרה לשמר את העושר הלאומי ממשאבים מתכלים, ממשיכה לצבור נכסים ולהשיא תשואות שמטרתן להבטיח רווחה כלכלית לדורות הבאים.