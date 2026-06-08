דרמה במרפאה בירושלים: הרופא סירב להנפיק מרשם, כך זה הסתיים

אירוע אלימות חמור במרפאה במזרח ירושלים הסתיים בהגשת כתבי אישום כנגד שני צעירים, לאחר שאלו תקפו ודקרו עובד במקום בעקבות סירובו של רופא להיענות לבקשתם להנפיק מרשם תרופות.

הפרשה, שנחשפה היום (שני) עם הגשת כתבי האישום על ידי התביעה המשטרתית במחוז ירושלים, החלה ב-30 באפריל 2026, אז התקבל דיווח במשטרה על אלימות קשה שהתרחשה בין כתלי המרפאה.

הכל החל כאשר אחד הנאשמים התקשר למרפאה וביקש מהרופא להנפיק עבורו מרשם לתרופה מסוימת. הרופא, לאחר שהזדהה בפני הפונה, השיב כי אין באפשרותו לרשום את התרופה המבוקשת והציע למטופל חלופות טיפוליות אחרות. בתגובה, בחר הנאשם לאיים על הרופא.

זמן קצר לאחר מכן, הגיע אותו נאשם פיזית למרפאה ודרש בשנית לקבל את המרשם. משסירב הרופא פעם נוספת, החל הנאשם לאיים על הרופא ועל עובדי המרפאה באומרו: "אתם לא רוצים לרשום לי תרופה? אני אראה לכם". לאחר דברים אלו, עזב הנאשם את המקום תוך שהוא ממשיך להשמיע איומים כלפי הנוכחים.

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בתיעוד ממצלמות האבטחה שפורסם על ידי המשטרה, ניתן לראות את השתלשלות האירועים הדרמטית. זמן קצר לאחר עזיבת הנאשם הראשון, הגיע למקום הנאשם השני כשהוא אוחז בסכין. בסרטון נראה החשוד ניגש אל אחד מעובדי המרפאה שעמד בכניסה, ודוקר אותו פעמיים בידו השמאלית. לאחר התקיפה, יצא החשוד מהמקום כשהוא מנופף בסכין וממשיך להשמיע איומים כלפי הנוכחים במרפאה. כתוצאה מהתקיפה נגרמו למתלונן חבלות בידו ובפניו, והוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים כשמצבו מוגדר קל.

בעקבות המקרה, פתחה היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) במרחב קדם של מחוז ירושלים בחקירה מאומצת. באמצעות מודיעין איכותי, נעצרו שני החשודים, בני 23 ו-25, תושבי מחנה הפליטים שועפאט, והועברו לחקירה. אמש, עם סיום חקירת היחידה ולאחר שגובשה תשתית ראייתית מוצקה, הגישה התביעה המשטרתית כתבי אישום נגד השניים בגין עבירות של החזקת סכין שלא כדין, פציעה כשהעבריין מזוין, תקיפת עובד ציבור בנסיבות מחמירות, איומים, התנהגות פרועה במקום ציבורי והתנהגות העלולה להפר את שלום הציבור.

בהודעת המשטרה בעקבות המקרה נמסר: "משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל גילוי אלימות, ותמשיך לפעול בנחישות נגד עבריינים אלימים, למצות עמם את הדין ולשמור על ביטחונם ושלומם של אנשי הרפואה והציבור כולו". הפרשה מדגישה שוב את חומרת התופעה של אלימות כלפי צוותים רפואיים, תופעה אליה המשטרה מצהירה כי תמשיך להתייחס באפס סובלנות.