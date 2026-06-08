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הופעל נוהל חירום

פחד בחיפה: הלום קרב פרץ לגן החיות - וניפץ את הכלוב של הנמר

 צעיר כבן 25, הסובל מהלם קרב, פרץ לגן החיות הלימודי בחיפה שבצפון הארץ, ניפץ את שמשת תצוגת הנמר הפרסי וטיפס על עץ במתחם הדובים. צוות הגן פעל במהירות, האירוע הסתיים ללא נפגעים והצעיר הועבר לטיפול רפואי (בארץ)

5תגובות
אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

אירוע חריג ומורט עצבים התרחש הבוקר (שני) בסביבות השעה 11:00 בגן החיות הלימודי שבגן האם בחיפה, כאשר צעיר כבן 25, המוכר כהלום קרב, התפרץ אל תוך תחומי הגן וניפץ את שמשת התצוגה הצדדית במתחם של הנמר הפרסי.

האירוע, שגרר תגובה מיידית של צוותי הגן, החל עם זיהויו של הצעיר במצלמות האבטחה המרושתות ברחבי המתחם. עם תחילת ניפוץ הזכוכית, הוכרז בגן מצב כוננות מיוחד תחת שם הקוד "נוהל אננס" - נוהל חירום ייעודי המופעל במקרים של חשש לבריחת בעלי חיים מסוכנים.

למרות הבהלה הראשונית, הנהלת הגן הבהירה כי בשום שלב של האירוע הנמר לא עלה או התקרב לכיוון החלון המנופץ, וכי לא נשקפה כל סכנה ממשית למבקרים או לבעלי החיים במקום.

תוך דקות ספורות מהפעלת האזעקה, הגיע למקום צוות החירום של הגן בראשות הווטרינר הראשי והמטפל הראשי, אליהם הצטרפו מנהל גן החיות, מנכ"ל התאגיד העירוני אתו"ס ועובדים נוספים במטרה להשתלט על הסיטואציה ולמנוע הידרדרות של האירוע.

עם התקרבותו של הצוות, נבהל הצעיר ונמלט לעבר תצוגה מסוכנת אחרת – מתחם הדובים – שם טיפס על עץ גבוה בתוך התצוגה לעיני הצוות המודאג. עובדי גן החיות החלו לנהל עמו שיח וניסו להרגיעו מהקרקע, במקביל לפעולות למילוט המבקרים מהאזור והזעקת כוחות ההצלה.

כוחות משטרה, מד"א ואביו של הצעיר הגיעו במהירות לזירה, ובפעולה משותפת ומקצועית, תוך התחשבות מלאה במצבו הנפשי המורכב, חולץ הצעיר מהעץ בבטחה ופונה על ידי גורמי הרפואה להמשך קבלת טיפול והשגחה רפואית.

מהנהלת אתו"ס נמסר בעקבות האירוע: "מעבר למקרה עצמו שטופל במהירות, במקצועיות ובהצלחה, האירוע מזכיר לנו כי מסתובבים בינינו אלפים רבים של פגועי נפש והלומי קרב. אי אפשר אף פעם לדעת מראש מתי תהיה התפרצות כזו - שדורשת מכולנו התייחסות מכילה, רגישה ומחבקת".

חיפהגן חיותנמרהלום קרב

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5
עצוב שהשם ישלח לו רפואה שלמה
אם בישראל
4
כן יש אלפים כאלה בארץ , הצבא מזניח אותם , אולי תואר גיבור ישראל נותנים לו ושולחים אותו הביתה לחיות חיי טירוף מכיר כמה וכמה מקרוב .עוד סיבה טובה להתגייס ....
חיימוב
3
אולי בתוכו הוא צריך איזה פחד ממה שחווה בלחימה. לא שכחנו את ההוא שדרף את עצמו, תעשו משהו מסכנים הם צריכים עזרה דחוף
ורחמיו על כל מעשיו
2
ד ישמור מה היה קורה עם הנמר היה קם מרבצו
יוליש טיטוש הכהן
1
מיסכןןןןןן שד' ישלח לו רפואה שלימה באמת יש הרבה כאלה בארץ פשוט אומללים
....

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