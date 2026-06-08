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נהג: "אתה משחרר אותי?" | השוטר: "לא, אתה עצור, איך אשחרר?"

נהג תושב ראשון לציון נעצר בחשד לתקיפת שוטרים, לאחר שנכשל בבדיקת שכרות במהלך פעילות אכיפה של משטרת התנועה בכביש 412. הנהג, שנמצאו בדמו 520 מק"ג אלכוהול בבדיקת נשיפון, הכשיל את בדיקת הינשוף, ניסה לחטוף את פלט הבדיקה ועיקם את ידה של שוטרת. הוא נעצר בתום מאבק קשה ונשלח למעצר בית. במשטרה שחררו את תיעוד מצלמות הגוף (בארץ)

| צילום: צילום: דוברות המשטרה

אגף התנועה של ממשיך במאבק עיקש ובלתי מתפשר בנגע תאונות הדרכים, ובמהלך חודש יוני הנוכחי מנהל את מבצע האכיפה הארצי 'דרך בטוחה'. המבצע, שמטרתו המרכזית היא מיגור עבירות תנועה מסכנות חיים ובריונות בכבישים, מתפרס על פני כל רחבי הארץ.

כחלק מפעילות זו, שוטרי משטרת התנועה הארצית של יחידת ימת"א שפלה קיימו פעילות ממוקדת ויזומה נגד נהיגה בשכרות, המהווה את אחד הגורמים המרכזיים לתאונות קטלניות. במהלך הפעילות הקימו השוטרים מחסום בדיקה דינמי בכביש 412 בגזרת השפלה, במטרה לאתר נהגים המעמידים בסכנה את חייהם ואת חיי שאר משתמשי הדרך.

היום (שני) מסרה המשטרה כי במהלך שעות הלילה המאוחרות, סימנו השוטרים המוצבים במחסום לרכב פרטי לעצור בצד הדרך לצורך בדיקה שגרתית. אל הרכב ניגשו השוטרים והחלו בביצוע בדיקת נשיפון ראשונית לנהג, תושב העיר ראשון לציון בן 34.

תוצאות בדיקת הנשיפון הציגו נתון חריג ומבהיל של 520 מק"ג אלכוהול, כמות הגבוהה משמעותית מהמותר בחוק ומצביעה על שכרות כבדה. בעקבות הממצאים, ביקשו השוטרים להמשיך את ההליך המקובל ולבצע לנהג בדיקה באמצעות מכשיר ה'ינשוף' על מנת לקבל אינדיקציה משפטית מדויקת, אולם בשלב זה האירוע החל להסלים במהירות והפך לאירוע אלים ותוקפני מצד הנהג החשוד.

על פי המשטרה, הנהג החל להכשיל באופן מכוון את בדיקת הינשוף הרשמית. בעיצומו של התהליך, כאשר השוטרת במקום החזיקה את פלט הבדיקה, ניסה הנהג לקחת ממנה בכוח את הנייר הרשמי. הדברים הדרדרו במהירות לתקיפה פיזית חמורה, כאשר הנהג עיקם את ידה של השוטרת ודחף אותה בעוצמה לאחור. שוטר נוסף שהיה חלק מצוות האכיפה ונכח במקום הבחין במתרחש ונחלץ מיד לעזרת עמיתתו, אולם הנהג השיכור לא נרגע ותקף בתוך כך גם אותו, תוך שהוא מתנגד באופן אקטיבי ופרוע לניסיונות ה של השוטרים במחסום.

הדרמה כולה תועדה במלואה באמצעות מצלמות הגוף של השוטרים המוצבים בשטח, אשר תיעדו גם את חילופי הדברים והדיאלוג הקשה בזמן המעצר. בתיעוד נשמע הנהג כשהוא פונה לשוטר בתחינה או בדרישה ואומר לו: "אתה משחרר אותי...?", ועל כך משיב לו השוטר: "לא. אתה עצור. איך אשחרר אותך?"

בסיומו של המאבק הפיזי, השוטרים הצליחו להשתלט על החשוד, הוא נכבל והובא לחקירה משטרתית דחופה בתחנת המשטרה בראשון לציון. בתום חקירתו הרשמית, ולאחר שנבחנו חומרת העבירות שביצע הכוללות נהיגה בשכרות ותקיפת שוטרים בעת מילוי תפקידם, שוחרר הנהג על ידי בית המשפט בתנאים מגבילים קפדניים, וביניהם שליחתו למעצר בית מלא. במשטרה מדגישים כי התיעוד ממצלמות הגוף של משטרת התנועה הארצית הועבר כחלק מחומרי הראיות בתיק, וכי האכיפה הבלתי מתפשרת במבצע 'דרך בטוחה' תימשך לאורך כל התקופה הקרובה.

משטרהמעצרראשון לציון

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