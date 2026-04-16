הם הכירו את העסק המשפחתי כמו את כף ידם. הבת ניהלה ביד רמה את מחלקת הנהלת חשבונות, ושני אחיה הופקדו על מערכי השיווק והמכירות. הכל לכאורה התנהל כמו שעון שוויצרי: המשכורות עבר בזמן, התזרים נראה יציב, והאמון באבא, מייסד העסק המשפחתי הגדול, היה מוחלט. לכן, כשהוא ביקש מהם לחתום על ערבות אישית נוספת להלוואה בנקאית מסודרת לצורך "צמיחת העסק", הם לא היססו. כשכירים בעסק המשגשג, הם חתמו בלב שקט, בטוחים שמדובר בעוד משימה ביורוקרטית זניחה.

אלא שמתחת לפני השטח, הסיפור היה שונה לחלוטין. הכספים שזרמו מעת לעת לחשבון כ"הלוואות בעלים" לא הגיעו ממקורות נזילים של ההורים, אלא מהלוואות שנטלו מגופי אשראי חיצוניים בריבית גבוהה. בכל פעם שחשבון העו"ש הפרטי של ההורים עמד בפני קריסה מעומס התשלומים, הם משכו מקופת העסק כספים נוספים כדי 'לסתום חורים', תוך שהם מסתירים מהילדים את ההלוואות, שהיקפן הלך ותפח.

יום אחד הגלגל נעצר בחריקה צורמת. גופי האשראי החוץ-בנקאיים שהילדים מעולם לא נחשפו לקיומם, החלו לדרוש את שלהם. הקריסה הייתה מהירה ואכזרית: ארבעה וחצי מיליון שקלים של חובות תפחו בן-לילה לממדים גבוהים עוד יותר. שלושה ילדים, שכל חטאם היה נאמנות משפחתית, מצאו את עצמם בלי כלום. דירוג האשראי האישי שלהם נמחק, עיקולים הוטלו על דירותיהם הפרטיות ועל כל חסכונותיהם, והעתיד הכלכלי של משפחותיהם הצעירות נרמס.

המשפחה כולה התפרקה בטונים צורמים של האשמות הדדיות, עד שההורים, שלא יכלו לשאת את הבושה הצורבת, נעלמו באישון לילה לחו"ל, מותירים את ילדיהם להתמודד לבד מול השוקת השבורה.

המקרה הקשה הזה, מצטרף לשרשרת מקרים של חדלות פירעון שמתפשטת ותוקפת גם שכירים, שמנהלים משקי בית משותפים בצורה מושכלת לכאורה, בימים כתיקונם, אך בצל המלחמה והטלטלות של השנים האחרונות, הפכו לבעלי חובות של מאות אלפי שקלים ואף יותר מכך.

במחלקת חדלות פירעון, חובות והוצאה לפועל במשרדו של עו"ד יוסף ויצמן, רואים את המגמה הזו מתעצמת, במיוחד על רקע השלכות המלחמה. שכירים רבים לצד עצמאים קטנים מוצאים את עצמם צוברים חובות של מאות אלפי שקלים, כשהם נגררים למערבולת שלא תמיד באשמתם הישירה. "אנחנו מגלים כעת קריסה כלכלית של אלפי משקי בית, שכירים ובעלי עסקים - שפעמים רבות גוררת איתה גם בני משפחה וידידים", אומר עו"ד ויצמן.

השיטה של התעלמות - הרסנית. "בעיות של חובות לא נפתרות מאליהן, הן רק מתעצמות", מסביר עו"ד ויצמן את המצב המדאיג. "אנשים נוטים לטמון את הראש בחול ולקוות לטוב, אבל הריבית וההלוואות הן כדור שלג שאי אפשר לעצור בל סיוע משפטי מקצועי. ככל שמקדימים לטפל בתיק, כך ניתן להגיע להסדר ולהחזר שמאפשר לאדם להמשיך לחיות בכבוד ולא לקרוס תחת הנטל".

עו"ד ויצמן מתריע במיוחד מפני אותן ערבויות לבני משפחה או מכרים: "אנחנו רואים במחלקת חדלות הפירעון אצלנו במשרד יותר מדי מקרים קורעי לב של הורים שחותמים לילדיהם, או מקרים הפוכים של ילדים נשואים שחותמים להוריהם על ערבות, ואפילו חברים, שחותמים לידיד, בעל עסק שנראה מבוסס וזקוק להלוואה קטנה. ברגע שהחוב לא מוחזר - הערב הופך למטרה הראשונה של הנושים. התוצאה: עיקולים על הנכסים, חשבונות הבנק, ורישום שלילי בדירוג אשראי למשך שנים".

יצוין, כי בדומה לאירוע רפואי מורכב שבו מחפשים אך ורק את המומחים בעלי הניסיון העשיר ביותר - כך גם בעולם חדלות הפירעון. הניסיון המצטבר של משפטנים שעברו את התיקים הסבוכים ביותר ומכירים כל סעיף, הם ההבדל שבין קריסה מוחלטת לבין פתיחת דף חדש ונקי.

"אפשר להגיע להסדרים גם בתיקים של מיליוני שקלים", מסכם עו"ד ויצמן, "אבל זה דורש אומץ להביט למציאות בעיניים ולקבל ייצוג מקצועי מעורך דין שמכיר היטב את נבכי החוק ואת המערכת כולה, ובד בבד גם מבין את הנפשות הפועלות שכל עולמן חרב עליהן".