אפשר קצת לנשום: מחיר הדלק צפוי לרדת הלילה באופן משמעותי

בשורה לנהגים ברחבי הארץ: מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות הודיע היום (ראשון) כי בחצות הלילה שבין ראשון לשני ייכנס לתוקף עדכון מחירי הדלק לחודש יוני, והפעם מדובר בירידה משמעותית שתקל על כיסם של אזרחי ישראל.

על פי ההודעה, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי לא יעלה על 7.80 שקלים לליטר - ירידה של 27 אגורות לעומת החודש הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר, ללא שינוי מהעדכון הקודם.

בעיר אילת, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי לא יעלה על 6.61 שקלים לליטר (ללא מע"מ), ירידה של 23 אגורות מהעדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות, ללא שינוי.

שילוב של שני גורמים

בת שבע אבוחצירה, מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, הסבירה את הגורמים לירידה: "הירידה המשמעותית במחיר הבנזין בתחנה לחודש יוני נובעת משילוב של שני גורמים: האחד, ירידה של כ-5% בשער החליפין של הדולר, וכן ירידה של כ-4% במחיר הבינלאומי של הבנזין".