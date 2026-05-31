אפשר קצת לנשום: מחיר הדלק צפוי לרדת הלילה באופן משמעותי

בשורה לנהגים ברחבי הארץ: מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות הודיע היום (ראשון) כי בחצות הלילה שבין ראשון לשני ייכנס לתוקף עדכון מחירי הדלק לחודש יוני, והפעם מדובר בירידה משמעותית שתקל על כיסם של אזרחי ישראל.
על פי ההודעה, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי לא יעלה על 7.80 שקלים לליטר - ירידה של 27 אגורות לעומת החודש הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר, ללא שינוי מהעדכון הקודם.
בעיר אילת, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי לא יעלה על 6.61 שקלים לליטר (ללא מע"מ), ירידה של 23 אגורות מהעדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות, ללא שינוי.
שילוב של שני גורמים
בת שבע אבוחצירה, מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, הסבירה את הגורמים לירידה: "הירידה המשמעותית במחיר הבנזין בתחנה לחודש יוני נובעת משילוב של שני גורמים: האחד, ירידה של כ-5% בשער החליפין של הדולר, וכן ירידה של כ-4% במחיר הבינלאומי של הבנזין".
אבוחצירה הוסיפה כי "הירידה במחיר משקפת את התחזקות השקל מול הדולר במהלך החודש, לצד ירידה במחיר הבינלאומי של הבנזין, שהתעצמה לקראת סוף החודש על רקע התקדמות המגעים בין ארצות הברית לאיראן".
כזכור, בחודשים האחרונים נרשמו עליות חדות במחירי הדלק בישראל, כאשר במהלך חודש אפריל זינק מחיר הבנזין ב-1.03 שקלים לליטר והגיע ל-8.05 שקלים בשירות עצמי - העלייה החדה ביותר מזה שנים רבות. העלייה הדרמטית נבעה מהתייקרות של כ-49% במחיר הבנזין הבינלאומי, בעקבות המלחמה המתמשכת באיראן והשיבושים בתנועת הנפט דרך מצר הורמוז.
הירידה הנוכחית מהווה הקלה משמעותית עבור משפחות רבות בציבור החרדי, שרבות מהן מתמודדות עם קשיים כלכליים. משרד האנרגיה והתשתיות ממליץ לציבור להשוות מחירים בתחנות הדלק השונות ולבחור בתחנה הכדאית ביותר.
מינהל הדלק והגז מפרסם בכל סוף חודש את מחיר בנזין 95 בתחנה לחודש הבא, בהתאם לנוסחה שנקבעה בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים. המחיר מתבסס על ממוצע מחירי הדלק באזור אגן הים התיכון בחמישה ימי מסחר, שקדמו לשני ימי העבודה האחרונים בכל חודש, בתוספת סל הוצאות שיווק, מס הבלו ומס ערך מוסף.
