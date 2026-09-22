כל משפחה גדולה יודעת שהבחירה ברכב היא אחת ההחלטות החשובות, וכמעט תמיד גם היקרות ביותר. כשמחפשים רכב משפחתי, הדרישות ברורות: מקסימום מרווח, בטיחות ללא פשרות, אמינות לאורך שנים, וכמובן – חיסכון בהוצאות הדלק השוטפות.

בדיוק בגלל זה, הטויוטה סיינה (Toyota Sienna) נחשבת כבר שנים ל"גביע הקדוש" של רכבי המשפחות. היא מציעה חוויית נסיעה של מחלקה ראשונה, מרחב פנימי עצום שמתאים בנוחות לכל בני המשפחה (ולכל הציוד שלהם), והכי חשוב - היא מצוידת במערכת ההיברידית המתקדמת של טויוטה, שהופכת רכב גדול למכונה חסכונית ויעילה במיוחד.

אבל עד היום, הבעיה המרכזית שעמדה בפני משפחות רבות הייתה תג המחיר ותנאי המימון הנוקשים שמנעו מהן להתקדם לרכב החלומות. עכשיו, כל זה משתנה.

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חברת "טרגט מוטורס" (Target Motors), יבואנית רכב בעלת מוניטין עשיר, החליטה לטרוף את הקלפים ויוצאת כעת במבצע חסר תקדים שמשנה את כללי המשחק: טויוטה סיינה הייבריד (רמת גימור LE) חדשה לגמרי, ב-0 שקלים מקדמה ו-0% ריבית!

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כן, קראתם נכון. אין צורך לשבור חסכונות או להעמיד הון עצמי מראש, ואין צורך לשלם ריביות עתק לגופי המימון. טרגט מוטורס מאפשרת לכם להתקדם לסיינה החדשה בתשלום חודשי נח ונגיש של רק 2,973 ₪ בחודש. זוהי הזדמנות כלכלית נדירה שמאפשרת למשפחות ליהנות מרכב פרימיום מבלי לחנוק את התקציב החודשי.

למה דווקא טרגט מוטורס?

ההצעה הפיננסית היא אולי מה שמושך את העין, אבל היתרון האמיתי טמון במי שעומד מאחוריה. עם 18 שנות ניסיון ומקצועיות מוכחת בעולם הרכב, בטרגט מוטורס מבינים שקניית רכב היא מערכת יחסים.

מעבר למחירים ללא תחרות, הלקוחות נהנים משקט נפשי מלא:

שירות שנותן גב: ליווי אישי וזמינות מלאה גם הרבה אחרי שהרכב נמסר.

ליווי אישי וזמינות מלאה גם הרבה אחרי שהרכב נמסר. רכב בבעלותכם מהרגע הראשון: הדגמים הבלעדיים נרשמים ישירות על שם הקונה (יד 00 - פרטי לחלוטין).

הדגמים הבלעדיים נרשמים ישירות על שם הקונה (יד 00 - פרטי לחלוטין). פתרונות היקפיים: אפשרות לעסקאות טרייד-אין אטרקטיביות שיחסכו לכם התעסקות ומכירת הרכב הישן, ועד 100% מימון.

אפשרות לעסקאות טרייד-אין אטרקטיביות שיחסכו לכם התעסקות ומכירת הרכב הישן, ועד 100% מימון. הטבות לזכאים: פטור ממיסים לתושבי חו"ל העומדים בתנאים.

אל תישארו מאחור - המלאי מוגבל!

מבצעים אטרקטיביים בקנה מידה כזה, על אחד הרכבים המבוקשים ביותר בישראל, לא נשארים באוויר זמן רב. בטרגט מוטורס מדגישים כי המבצע תקף עד גמר המלאי, והביקוש נמצא בשיאו.

אם חיכיתם להזדמנות הנכונה להשתדרג לטויוטה סיינה, זוהי קריאת ההשכמה שלכם. אל תתפשרו על הבטיחות, הנוחות והמרחב של המשפחה שלכם כשהטוב ביותר נמצא כעת בהישג יד.

הגיע הזמן לעשות את הצעד החכם. פנו עוד היום ל"טרגט מוטורס" והבטיחו לעצמכם את הסיינה החדשה שלכם.

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