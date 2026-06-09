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בואו נדבר על השקר שנקרא "SUV שבעה מקומות"

כולנו מכירים את הרגע שבו מנסים לדחוס שלוש מזוודות, עגלה וארבעה ילדים לרכב, ומגלים שהמושב האחורי צפוף יותר מתא מעצר • הפתרון האמיתי בכתבה

אמ
מקודם |

בואו נשים את האמת על השולחן: השקר הזה שנקרא "SUV שבעה מקומות" כבר לא באמת עובד על אף אחד. כולנו מכירים את הרגע שבו מנסים לדחוס שלוש מזוודות, עגלה וארבעה ילדים לרכב, ומגלים שהמושב האחורי צפוף יותר מתא מעצר. הגיע הזמן להפסיק להתנצל על זה שאתם צריכים מרחב, ופשוט לעבור למחלקה ראשונה.

טויוטה סיינה 2026 מגיעה בדיוק כדי לפתור את הדילמה הזו - היא לא מנסה להיות עוד כאילו-SUV, היא פשוט לוקחת את כל היתרונות של המיניוואן והופכת אותם לחוויית פרימיום היברידית, חדה וסופר-חסכונית.

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כשנכנסים פנימה מבינים שלא מדובר בעוד מכונית משפחתית, אלא בסלון VIP אמיתי על גלגלים. מושבי השורה השנייה מחליקים לאחור כמעט 63 ס"מ ומאפשרים לילדים (או למבוגרים) למתוח רגליים כמו בטיסה טראנס-אטלנטית.

מעבר למרחב העצום, טויוטה שדרגה את הדגם החדש עם הפיצ'רים שיצילו לכם את השפיות בנסיעות ארוכות, כולל מקרר מובנה לשתייה קרה, שואב אבק פנימי שמעלים את הבמבה בשניות, ומסך מגע ענק בגודל 12.3 אינץ' עם חיבור אלחוטי מלא לנייד. כל הטכנולוגיה הזו, יחד עם חבילת הבטיחות האקטיבית המתקדמת של טויוטה, הופכת את הנהיגה לחוויה חסרת מאמץ.

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הבשורה האמיתית כאן היא שהפינוק הזה לא מגיע על חשבון הארנק שלכם. המנוע ההיברידי העוצמתי מספק 245 כ"ס, אבל הנתון המטורף באמת הוא צריכת הדלק – כ-15 קילומטר לליטר בממוצע. עבור משפחה ישראלית שמטיילת המון, מדובר בשבירת שוויון מוחלטת ובחיסכון של אלפי שקלים בשנה.

הסיינה 2026 היא כבר מזמן לא "הקופסה המגושמת של אמא", אלא השדרוג הכי גדול שתוכלו לתת לאיכות החיים של המשפחה שלכם. המשלוחים הראשונים כבר בדרך לארץ והביקוש נמצא בשיא, כך שהמלאי הנוכחי צפוי להסתיים במהירות.

המשפחה שלכם ראויה למחלקה ראשונה.

לחצו כאן עכשיו, בחרו את רמת הגימור המועדפת ושריינו את הסיינה 2026 שלכם עוד היום!

טויוטהמיני וואןטויוטה סיינה
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