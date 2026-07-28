החשש החדש בטיסות: המושבים שעלולים להשתחרר

רשות התעופה הפדרלית בארצות הברית (FAA) פרסמה הצעת הנחיה חדשה, שלפיה יש לבצע בדיקות ב-453 מטוסי Boeing 737 MAX הרשומים בארצות הברית. הסיבה היא דיווח שלפיו חלק ממכלולי המושבים לנוסעים הותקנו בצורה לא נכונה במסילות שעל רצפת המטוס.

לפי ה-FAA, מדובר בשלב זה בצעד מונע שנועד לוודא שכל המושבים מותקנים בהתאם לדרישות הבטיחות.

מה בדיוק החשש?

על פי ההודעה, אם מכלול המושב אינו מותקן כראוי, הוא עלול במצב קיצוני להשתחרר ממקומו במהלך הטיסה או בעת נחיתה קשה. מצב כזה עלול לגרום לפציעת נוסעים, ובמקרי חירום אף להפריע לפינוי מהיר של המטוס.

רשות התעופה מדגישה כי מדובר בהצעה להנחיית כשירות אווירית (Airworthiness Directive), הליך מקובל שבו הרשות מחייבת יצרנים וחברות תעופה לבצע בדיקות או תיקונים כאשר מתגלה ליקוי בטיחותי אפשרי.

האם כל מטוסי 737 MAX מושפעים?

לא.

ההצעה מתייחסת בשלב זה ל-453 מטוסים הרשומים בארצות הברית ונמצאים תחת פיקוח ה-FAA. ברחבי העולם פועלים כיום קרוב ל-2,300 מטוסי Boeing 737 MAX, אך לא כולם כלולים בהנחיה המוצעת.

רשויות תעופה במדינות אחרות עשויות לבחון בהמשך אם יש צורך לנקוט צעדים דומים, בהתאם לממצאי הבדיקות.

מה יידרשו חברות התעופה לעשות?

אם ההנחיה תאושר, חברות התעופה יידרשו לבדוק את התקנת מכלולי המושבים, ובמידת הצורך לבצע תיקון או התקנה מחדש של החלקים שאינם עומדים בדרישות.

הבדיקות צפויות להתמקד במנגנוני החיבור של המושבים למסילות שעל רצפת המטוס, כדי לוודא שהם מקובעים בצורה תקינה.

האם יש סיבה לנוסעים לחשוש?

בשלב זה לא.

ה-FAA לא הודיעה על קרקוע המטוסים ולא הורתה להפסיק את הפעלתם. מדובר במהלך שנועד לאתר ולתקן ליקוי אפשרי לפני שיגרום לבעיה בטיחותית.

בענף התעופה מדגישים כי הנחיות מסוג זה הן חלק ממערך הפיקוח השוטף, שנועד לזהות סיכונים פוטנציאליים ולטפל בהם עוד לפני שהם הופכים לאירוע בטיחותי.

המשמעות היא שההנחיה אינה מעידה שכל המטוסים מהדגם מסוכנים, אלא משקפת את מדיניות הזהירות של רשויות התעופה, המבקשות לוודא שגם רכיב שנראה פשוט כמו מושב נוסע עומד בכל תקני הבטיחות המחמירים.