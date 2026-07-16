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נוסעים בלתי קרואים

לא תאמינו: טיסה התעכבה שלוש שעות בגלל... יתושים - זו הסיבה | צפו

דמיינו לעצמכם שאתם עולים לטיסה, ואז נאלצים להתעכב בגלל... יתושים | ברשתות החברתיות הופץ ביממה האחרונה תיעוד מתוך טיסה שהייתה אמורה להמריא משדה התעופה מילאנו מלפנסה שבאיטליה לאליקנטה שבספרד, אלא שבעקבות נחיל יתושים שנכנס לתא הנוסעים הטיסה התעכבה 3 שעות | הנוסעים ירדו מהמטוס, הוחזרו לטרמינל, ומאוחר יותר עלו למטוס אחר | כך זה נראה - צפו (תעופה)

הנוסעים נאבקים ביתושים - ללא הצלחה
הנוסעים נאבקים ביתושים - ללא הצלחה| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
טיסהיתושיםעיכוב בטיסה
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