כיכר השבת
"סערת המתדלקים" נמשכת

"נגמר המקום בבסיסים": החשש במשרד התחבורה - וההשלכות על טיסות הקיץ

על רקע היערכות להסלמה והחשש כי נוכחות המטוסים הצבאיים בנמל התעופה האזרחי תביא לשיבושים קשים בלוח הטיסות בשיא עונת הקיץ - וטיסות רבות יבוטלו, שרת התחבורה רגב צפויה לקיים מחר הערכת מצב בנתב"ג שתעסוק באופן הטיפול עם הדרישה האמריקנית לשלוח לישראל מטוסי תדלוק נוספים (תעופה, צבא)

1תגובות

בימים האחרונים נרשמה עלייה בהגעת טייסות קרב אמריקניות נוספות למזרח התיכון וגם לבסיסים בישראל, כאשר רק ביממה האחרונה הגיעו עוד עשרה מטוסי תדלוק לישראל מאירופה, וגם ומבסיס אל-עודייד בקטר, במסגרת היערכות אמריקנית לתקיפות מצד על נכסים אמריקניים בבסיסים באזור המפרץ.

בחדשות 12 דווח כי שרת התחבורה מירי רגב צפויה לקיים מחר (שני) בשעות הבוקר הערכת מצב בנמל התעופה בן-גוריון שתעסוק באופן הטיפול עם הדרישה האמריקנית לשלוח לישראל מטוסי תדלוק נוספים.

על פי הדיווח, הדיון מתקיים על רקע היערכות להסלמה והחשש כי נוכחות המטוסים הצבאיים בנמל התעופה האזרחי תביא לשיבושים קשים בלוח הטיסות בשיא עונת הקיץ - וטיסות רבות יבוטלו.

בדיווח נטען כי בישראל מעריכים כי ארה"ב צפויה לדרוש להביא לישראל כבר בטווח הזמן המיידי עשרות מטוסי תדלוק נוספים. במשרד התחבורה מזהירים שאם אכן יגיעו לישראל עשרות מטוסי תדלוק נוספים - הם לא יצליחו לבלום את בקשת ארה"ב שאלו ינחתו בנתב"ג שכן ייגמר המקום בבסיסי חיל האוויר, היכן שמטוסי התדלוק חונים כעת.

איראןנתב"גמשרד התחבורהמירי רגבצבא ארה"ב

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
נשמע טיפה מטומטם כל העסק הזה עם מטוסי התדלוק לא יכולים להכשיר שטח לחניה של המטוסים האלו מה אנחנו נמצאים במדינת עולם שלישי ?
Yakov B

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר