הודאה יוצאת דופן ומביכה מצד צמרת הממשל באיראן חושפת עד כמה עמוקה ומיומנת הייתה החדירה המודיעינית שאיפשרה את חיסולו של המנהיג העליון, עלי ח'אמנאי. שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, הודה היום (ראשון) בראיון לסוכנות הידיעות "פארס" – השופר הרשמי של משמרות המהפכה – כי המערכת הביטחונית בטהראן עדיין פרוצה לחלוטין.

לדבריו של שר החוץ, אותה פרצת מודיעין אסטרטגית שאיפשרה לישראל להנחית מכה מדויקת וקטלנית על מתחם המגורים של ח'אמנאי בבוקר פתיחת המלחמה, "ככל הנראה עדיין קיימת ולא נפתרה". בכך למעשה מאשר גורם רשמי בכיר ביותר כי המשטר האיראני פועל גם כיום תחת מעקב צמוד וחשש מתמיד מפני מרגלים או פרצות טכנולוגיות מתקדמות בתוך דרגי הפיקוד הרגישים ביותר.

עראקצ'י לא הסתפק באבחנה הכללית, אלא סיפק הצצה נדירה ומשחזר בדקויות את השעות והדקות שקדמו לחיסול שזעזע את המזרח התיכון. על פי עדותו, הוא עצמו נכח במתחם הבית של ח'אמנאי באותו בוקר יום שבת גורלי. השר שחזר כי בשעה 08:00 בבוקר נפגש תחילה עם נשיא איראן והתריע בפניו על כך שחשה באוויר מתיחות שיא ושתחושותיו הן כי "יש אווירה של מלחמה".

שעה קלה לאחר מכן, בשעה 09:00 בבוקר, הגיע עראקצ'י לפגישה מתוכננת עם עלי אשגר מיר חיג'אזי, מי שכיהן כראש לשכתו החזק והמשפיע של ח'אמנאי. מטרת הפגישה הייתה להעביר דוח מפורט בנוגע למשא ומתן המדיני, נוהל עבודה קבוע שבו הדיווחים הועברו דרך ראש הלשכה, שהיה הגורם היחיד המתווך ומעלה את החומרים ישירות לעיונו של המנהיג העליון.

השר תיאר כיצד בזמן שהוא יושב עם ראש הלשכה חיג'אזי ומציג בפניו את הנתונים הרגישים תוך כדי דיון דחוף על המתיחות הביטחונית הגבוהה בגבולות, רעדו אמות הסיפים והמתחם כולו הותקף והופצץ בדייקנות כירורגית.

עראקצ'י אמנם לא פירט בדיוק כיצד לדעתו דלף המידע הטקטי על קיום המפגש, אך הוא הדגיש בכאב כי עצם קיומן של ישיבות עבודה מסוג זה באותם ימי מתח לא היה דבר חריג או יוצא דופן בנוף השלטוני בטהראן. הכשל החמור והבלתי נתפס בעיניו נעוץ בעובדה שהאויב ידע בדיוק מוחלט לא רק על עצם קיומן של הישיבות, אלא על לוח הזמנים המדויק, המיקום המוגדר בתוך המתחם וזהות הנוכחים בו בנקודת הזמן הספציפית הזו.

כדי להבין את גודל הטלטלה, יש לזכור כי חיסולו של עלי ח'אמנאי כבר בשלב הראשוני של המערכה נחשב לנקודת מפנה היסטורית חסרת תקדים, אשר ערערה לחלוטין את יסודותיו של המשטר השיעי ופגעה קשות בשרשרת הפיקוד והשליטה של ציר ההתנגדות כולו. מאז אותו אירוע דרמטי, מנסים גורמי ביטחון הפנים והמודיעין באיראן, יחד עם יחידות מיוחדות של משמרות המהפכה, לנהל מסע ציד מכשפות נרחב בניסיון לאתר את האחראים להדלפות בתוך המערכת.

העובדה שחודשים ארוכים לאחר מכן שר החוץ בכבודו ובעצמו נאלץ להודות בפומבי כי הפרצה הזו טרם נסגרה, מעידה על עומק חוסר האונים בטהראן ועל ההבנה שמנגנוני הביטחון שלהם נותרו חשופים לחלוטין לעינו הפקוחה של המודיעין הישראלי.