מלחמת התשתיות: פגיעה חסרת תקדים בנתיבי האנרגיה של איראן

פגיעה חסרת תקדים בנתיבי האנרגיה של איראן ( צילום: רשתות חברתיות )

דרום איראן מתמודדת עם משבר לוגיסטי חריג, לאחר תקיפות אוויריות שפגעו בגשרים ובתשתיות תחבורה מרכזיות במחוז הורמוזגן. התמונות המגיעות מהאזור מציגות מחזה יוצא דופן: שורה ארוכה של מכליות נפט עומדות ללא תנועה בסמוך לגשר שנהרס, כשהן ממתינות לפתרון שיאפשר להן להמשיך בדרכן.

הפגיעה בגשרים מהווה חלק ממערכה רחבה יותר נגד עורקי התחבורה והלוגיסטיקה של איראן, ובעיקר סביב אזור בנדר עבאס, אחד המרכזים החשובים ביותר לשינוע סחורות ואנרגיה במדינה. התמונות מהשטח מצביעות על שינוי במוקד הלחימה: מעבר מתקיפות נגד מתקנים צבאיים בלבד לפגיעה בתשתיות המאפשרות את פעילות המערכת. בין היעדים שנפגעו נמצאים נתיבי תחבורה, מסילות רכבת וגשרים המחברים בין מתקני הייצור והאחסון לבין נמלי היצוא.

פגיעה חסרת תקדים בנתיבי האנרגיה של איראן - צילום: רשתות חברתיות פגיעה חסרת תקדים בנתיבי האנרגיה של איראן | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:25

השיתוק הלוגיסטי משפיע במיוחד על תנועת מכליות הדלק והנפט, כאשר כל חסימה של צירי התחבורה בדרום איראן עלולה ליצור עיכובים משמעותיים בשרשרת האספקה.

איראן מצדה הגיבה בתקיפות נגד יעדים במדינות המפרץ. בכווית דווח על פגיעה במתקני אנרגיה ומים, במדינה שבה חלק משמעותי מאספקת מי השתייה מבוסס על התפלה. בנוסף טענו משמרות המהפכה כי שיגרו מתקפה לעבר בסיס חיל האוויר האמריקאי אל־עודיד בקטאר.

עוד דווח שמנהרת שאהיד מירזאיי באזור גולגאה נחסמה לתנועה בשני הכיוונים.

בדיווחים המקומיים נמסר כי לפחות שלושה בני אדם נהרגו ושמונה נוספים נפצעו במחוז. מדובר בלילה השביעי ברציפות של תקיפות שמכוונות, לפי ההערכות, לפגיעה שיטתית בצירי התחבורה המקשרים בין בנדר עבאס, מינאב, רודאן וסירג'אן – נתיבים חיוניים להעברת אספקה ולחיבור אזור חופי מצר הורמוז לעורף האיראני.

פגיעה חסרת תקדים בנתיבי האנרגיה של איראן - צילום: רשתות חברתיות פגיעה חסרת תקדים בנתיבי האנרגיה של איראן | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:45

במקביל למלחמה הצבאית מתנהל גם מאבק תודעתי: בעוד שבטהרן מוצגים מסרים אנטי־אמריקאיים חריפים, בוושינגטון מדגישים כי המטרה היא לפגוע ביכולות הצבאיות והלוגיסטיות של איראן.

הקרב על הגשרים, הנמלים והצירים בדרום איראן הופך במהירות לאחד המוקדים המרכזיים במערכה, כאשר השליטה על נתיבי התחבורה סביב בנדר עבאס ומצר הורמוז עשויה להשפיע על המשך העימות כולו.