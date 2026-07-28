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"התורה חסה על ממונם..."

נהנים בבין הזמנים? הבדיקה ברב-קו אונליין שתחסוך לכם מאות שקלים 

בין הזמנים כבר פה, המכוניות והאוטובוסים מתמלאים, והילדים כבר מנחשים איזה מסלול בחרנו השנה. מים? ארזנו. כובעים? יש. אבל מה עם כרטיסי הרב-קו? (תחבורה ציבורית)

כה
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רב קו אונליין בבין הזמנים (צילום: יח"צ)

כאן בדרך כלל מתחילה הטעות השקטה שעולה לנו ביוקר.

בשגרה, רוב המשפחות החרדיות נוסעות בחוזים תקופתיים המבוססים על הנחת פרופיל גיאוגרפי באזור המגורים. אבל כשיוצאים לטיול מחוץ לאזור' החופשי החודשי כבר לא בתוקף. הנטייה הטבעית היא פשוט לעלות לאוטובוס ולשלם ב"ערך צבור".

בואו נעשה חשבון פשוט מתוך הדרך: משפחה ברוכת ילדים בלע"ר, זוג הורים ושישה ילדים יוצאת ליום טיול. המסלול כולל הלוך, חזור, ועוד שתי נסיעות קצרות באוטובוס העירוני כדי להגיע לפארק ולמעיין. סך הכל ארבע נסיעות קצרות לכל בן משפחה.

אם תשלמו כרגיל ב"ערך צבור", המסע הזה יעלה לכם 160 שקלים.

אבל אם תעצרו דקה אחת קודם, בבית או בעמדת הטענה שכונתית, ותעשו בדיקה קצרה של מגוון החוזים במערכת 'רב-קו אונליין', תגלו שברכישת חוזה "חופשי יומי" מותאם, הטיול המשפחתי יסתכם ב-87.50 שקלים בלבד.

אותן נסיעות, אותם אוטובוסים, בדיוק אותם מסלולים אבל יותר מ-70 שקלים נשארים אצלכם בכיס, ביום אחד בלבד.

נוסעים בכיף, חוסכים מאות שקלים בשבוע, בין הזמנים שמח.

תחבורה ציבוריתרב קו אונליין
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