נוסעי רכבת ישראל יידרשו להיערך לשינויים זמניים בתנועת הרכבות באזור תל אביב והרצליה ביום שישי הקרוב (24.7.26), כך עולה מהודעת דוברות החברה. השינויים נובעים מביצוע עבודות תשתית חיוניות ומצילות חיים באזור תל ברוך, שנועדו לשפר את בטיחות הנסיעה ואת השירות הרכבתי לטווח הארוך.

העבודות, שתוכננו במיוחד ליום שישי בו הביקושים לרכבת נמוכים יחסית, יחייבו את הנוסעים להיערך מראש ולבחון את חלופות הנסיעה. כידוע, רכבת ישראל רשמה בשנה החולפת שיא של כ-72 מיליון נסיעות, מה שמדגיש את חשיבות התחזוקה השוטפת של התשתיות.

קווים במתכונת מפוצלת

על פי ההודעה, רכבות הלילה בקו מודיעין מרכז-נהריה תופעלנה במתכונת מפוצלת בין תחנות מודיעין מרכז לתל אביב סבידור מרכז מצד אחד, ובין הרצליה לנהריה מצד שני. באופן דומה, רכבות בקו אשקלון-בנימינה תופעלנה במתכונת מפוצלת בין אשקלון לתל אביב סבידור מרכז, ובין הרצליה לבנימינה.

בנוסף, רכבות בקו ירושלים יצחק נבון-הרצליה תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת תל אביב סבידור מרכז ולא תעצורנה בתחנות תל אביב האוניברסיטה והרצליה. גם רכבות בקו בית שמש-נתניה תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת תל אביב סבידור מרכז ולא תעצורנה בתחנות תל אביב האוניברסיטה, בית יהושע ונתניה.