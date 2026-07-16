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נוסעים ברכבת? שינויים משמעותיים בתנועה ביום שישי הקרוב - גם בירושלים

עבודות תשתית מצילות חיים יתקיימו באיזור המרכז וישפיעו על תנועת הרכבות באזורים רבים ברחבי הארץ • קווים יופעלו במתכונת מפוצלת והיסעים ללא עלות | השירות יחזור במוצ"ש (תחבורה ציבורית)

רכבת ישראל | ארכיון (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

נוסעי רכבת ישראל יידרשו להיערך לשינויים זמניים בתנועת הרכבות באזור תל אביב והרצליה ביום שישי הקרוב (24.7.26), כך עולה מהודעת דוברות החברה. השינויים נובעים מביצוע עבודות תשתית חיוניות ומצילות חיים באזור תל ברוך, שנועדו לשפר את בטיחות הנסיעה ואת השירות הרכבתי לטווח הארוך.

העבודות, שתוכננו במיוחד ליום שישי בו הביקושים לרכבת נמוכים יחסית, יחייבו את הנוסעים להיערך מראש ולבחון את חלופות הנסיעה. כידוע, רכבת ישראל רשמה בשנה החולפת שיא של כ-72 מיליון נסיעות, מה שמדגיש את חשיבות התחזוקה השוטפת של התשתיות.

קווים במתכונת מפוצלת

על פי ההודעה, רכבות הלילה בקו מודיעין מרכז-נהריה תופעלנה במתכונת מפוצלת בין תחנות מודיעין מרכז לתל אביב סבידור מרכז מצד אחד, ובין הרצליה לנהריה מצד שני. באופן דומה, רכבות בקו אשקלון-בנימינה תופעלנה במתכונת מפוצלת בין אשקלון לתל אביב סבידור מרכז, ובין הרצליה לבנימינה.

בנוסף, רכבות בקו יצחק נבון-הרצליה תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת תל אביב סבידור מרכז ולא תעצורנה בתחנות תל אביב האוניברסיטה והרצליה. גם רכבות בקו בית שמש-נתניה תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת תל אביב סבידור מרכז ולא תעצורנה בתחנות תל אביב האוניברסיטה, בית יהושע ונתניה.

רכבת ישראל (צילום: חיים גולדברג, פלאס 90)

החלפת רכבות והיסעים ללא עלות

רכבת ישראל מבהירה כי תתאפשר החלפת רכבות בתחנת תל אביב סבידור מרכז, וכי החברה תפעיל מערך היסעים ללא עלות לטובת הנוסעים. תנועת הרכבות תחזור לסדרה במוצאי השבת 25.7.26 עם חידוש השירות הרגיל.

יצוין כי מדובר בעבודות חיוניות לבטיחות הנסיעה, בדומה לעבודות שבוצעו לאחרונה באזור כפר חב"ד, שם נסגרו תחנות זמנית לשירות. רכבת ישראל ממשיכה לפעול לשדרוג התשתיות תוך מזעור ההפרעה לנוסעים, כחלק מהמאמץ לשמור על רמת השירות הגבוהה שהפכה את הרכבת לאחת מדרכי ההגעה המועדפות בישראל.

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