משרד התחבורה מקדם חיבור נגיש למרכז הרפואי איכילוב

מנכ”ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משה בן זקן, קיים פגישת עבודה עם מנכ”ל המרכז הרפואי תל-אביב איכילוב, פרופ’ אלי שפרכר, ומנכ”ל נת”ע, איתמר בן מאיר, במטרה לקדם חיבור יעיל, נגיש ונוח של בית החולים למערכת התחבורה הציבורית.

המנכ״ל ציין כי מדיניות שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, תא”ל במיל’ מירי רגב, לחזק את הקישוריות התחבורתית למרכזים רפואיים ולהעניק עדיפות למטופלים, לאנשים עם מוגבלות ולצוותים הרפואיים.

המרכז הרפואי איכילוב משתרע כיום על כ-300 אלף מטרים רבועים בנויים ונמצא בתנופת התרחבות משמעותית. לדברי מנכ”ל המרכז הרפואי, פרופ’ אלי שפרכר, בתוך שלוש שנים צפוי בית החולים להוסיף כ-400 מיטות ולהכפיל את שטחו. במקביל, מכשיר המרכז כ-11 אלף סטודנטים ואנשי מקצוע, בין היתר כדי לאייש את המשרות שיידרשו במסגרת ההתרחבות.

מדי שנה מטפל איכילוב בכשני מיליון בני אדם. בשקלול המלווים, הצוותים הרפואיים, הסטודנטים, העובדים והספקים, נרשמות בשערי המרכז הרפואי כעשרה מיליון כניסות בשנה.

בפגישה הוצגו גם תוכניות ההתרחבות העתידיות של המרכז, ובהן הקמת מגדל בן 24 קומות שיכלול מרכז לקרינת פרוטונים לטיפול בגידולים, לרבות גידולי מוח בילדים. המגדל צפוי להיפתח בשנת 2028, ומנכ״ל משרד התחבורה הדגיש כי יש להבטיח אליו נגישות תחבורתית מלאה, במיוחד לנוכח מצבם המורכב של חלק מהמטופלים.

מנכ”ל נת”ע, איתמר בן מאיר, הציג סקירה מקצועית של החלופות ההנדסיות האפשריות לחיבור המרכז הרפואי לתחנות התחבורה הציבורית הסמוכות, ובהן אפשרות לפריצת מנהרה או להקמת גשר נגיש. במהלך הדיון הוצגו גם האתגרים התכנוניים והקנייניים מול משרד הביטחון ורשות מקרקעי ישראל.

בתום הפגישה הנחה מנכ”ל משרד התחבורה את גורמי המקצוע להקים צוות משותף שיגבש תוכנית אב תחבורתית למרכז הרפואי איכילוב. הצוות יבחן פתרונות שיקלו על הגעת המטופלים, המלווים והצוותים הרפואיים ויחברו את בית החולים באופן יעיל ונגיש למערכות התחבורה הציבורית. כמו כן, נקבע כי יתקיימו פגישות מעקב שוטפות לבחינת התקדמות העבודה.

שרת התחבורה, תא”ל במיל’ מירי רגב: ״החיבור של בתי החולים למערכת התחבורה הציבורית הוא חלק בלתי נפרד ממהפכת הנגישות שאנו מובילים. מטופלים, אנשים עם מוגבלות, בני משפחותיהם והצוותים הרפואיים צריכים להגיע לבית החולים בצורה נוחה, מכבדת ובטוחה. כפי שפעלנו להארכת הרכבת הקלה עד לפתח בית החולים הדסה עין כרם וכפי שאנו מקדמים פתרונות תחבורתיים בשיבא, נפעל גם לגיבוש מענה מיטבי עבור איכילוב״.

מנכ”ל משרד התחבורה, משה בן זקן: ״עבור מטופל המתמודד עם מחלה מורכבת, הדרך לבית החולים היא מעבר לסוגיה תחבורתית ואנו רואים בכך הצלת חיים. בהתאם להנחיית השרה מירי רגב, נפעל לגיבוש פתרון נגיש, יעיל ומעשי שיקל על המטופלים, המלווים והצוותים הרפואיים. זו משימה שיש בה שליחות, ואוכלוסיית המטופלים עומדת בראש סדר העדיפויות שלנו״.

מנכ”ל המרכז הרפואי איכילוב, פרופ’ אלי שפרכר: ״איכילוב נמצא בתנופת פיתוח חסרת תקדים וצפוי להרחיב באופן משמעותי את היקף השירותים שהוא מעניק לציבור. נגישות תחבורתית יעילה היא תנאי הכרחי להמשך התפתחות המרכז וליכולתנו להעניק טיפול רפואי איכותי למיליוני המטופלים.ות, המלווים.ות ואנשי הצוות המגיעים אלינו מדי שנה״.