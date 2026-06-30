גבר בן 28 נפגע היום (שלישי) באורח קשה מרכבת חולפת בתחנת רעננה דרום, לאחר שנכנס בניגוד להנחיות לשטח המסילה. הפצוע פונה במצב קשה לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלה רב מערכתית, כך נמסר מצוותי החירום שטיפלו במקום.

על פי הנתונים שנמסרו מרכבת ישראל, האירוע התרחש כאשר האדם נכנס לשטח המסילה בניגוד להנחיות הבטיחות, ונפגע מרכבת שחלפה במקום.

בהנחיית המשטרה הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות הרצליה, רעננה וכפר סבא נורדאו, עד לסיום פעולות החילוץ והחקירה הראשונית.

צוותי חירום והצלה הוזעקו למקום מיד לאחר קבלת הדיווח. כונני ארגון הצלה, יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, העניקו לפצוע טיפול רפואי ראשוני במקום, הכולל עצירת דימומים, קיבוע וחבישות. לאחר שחולץ על ידי לוחמי האש, פונה הגבר במצב קשה להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים מאיר בכפר סבא.

חובשי הצלה ניסן ואזנר ובנצי הימל, שטיפלו בפצוע, מסרו: "כשהגענו למקום עם רת"מ הצלה אותו אנו מאיישים, מצאנו גבר בן 28 הסובל מחבלה רב מערכתית קשה לאחר שנפגע מרכבת. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני הכולל עצירת דימומים, קיבוע וחבישות, ולאחר שחולץ על ידי לוחמי האש הוא פונה במצב קשה להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים מאיר בכפר סבא".

רכבת ישראל מזכירה לציבור כי כניסה לשטח המסילה היא מסוכנת ביותר ואסורה בהחלט. הרכבות נוסעות במהירות גבוהה ואינן יכולות לעצור במרחק קצר, ולכן כל כניסה לא מורשית לשטח המסילה מסכנת חיים. יצוין כי בשנים האחרונות הושקעו משאבים רבים בהקמת מערכות בטיחות מתקדמות בתחנות הרכבת, אך עדיין נדרשת ערנות מירבית מצד הציבור.