ירון זליכה: לא אשב עם הערבים

בראיון זום מיוחד, יו"ר המפלגה הכלכלית, פרופ' ירון זליכה, הציג נתונים מפתיעים ויצא להגנת הציבור החרדי מול מתקפות התקשורת.

"הציבור החרדי הוא ממש לא הנטל על הכלכלה הישראלית," הצהיר זליכה בנחרצות. "החרדים לוקחים בסך הכל כ-6 מיליארד שקלים מהמדינה, בעוד שהמונופולים הגדולים שודדים מהציבור לא פחות מ-395 מיליארד שקלים! שם הבעיה האמיתית".

זליכה הבטיח כי עם כניסתו למערכת הפוליטית, יילחם ללא פשרות בשחיתות המונופולים. כשנשאל על סיכוייו לעבור את אחוז החסימה, סירב בתוקף להצהיר על פרישה: "אני מתמודד עד הסוף, גם אם הנתונים יראו שלא נעבור. הדרך והעקרונות חשובים מהכל".

בנושא המדיני והקואליציוני הבהיר: "לא אשב בחיים עם המפלגות הערביות. השותפים שלי יהיו רק מי שתומך במדינת ישראל באופן מובהק".

ישראל כהן: "למה באירועים ספרדיים מביאים רק זמרים חסידיים?"

בהמשך המשדר, אירח ישראל מאיר את חברו - ישראל כהן, מגיש התוכנית "פול גז" ברדיו 'קול ברמה'. כהן העלה לדיון כאב ישן-חדש שמסעיר את עולם המוזיקה היהודית: האפלייה לכאורה של המוזיקה המזרחית והספרדית בבמות המרכזיות.

"יש צעקה גדולה ושאלת תם שחייבת להישאל," אמר כהן בכאב. "איך זה הגיוני שבערוצי תקשורת ותוכניות בעלי צביון ספרדי מובהק, עדיין רוב הבמה והייצוג הולכים לזמרים חסידיים ואשכנזיים? הגיע הזמן לעשות צדק תרבותי, לתת את הכבוד הראוי ולפנות מקום של כבוד גם לזמרים ולסגנון הספרדי, שיש לו קהל ענק וצמא".

ארגון קו ישיר יוזם: שלילת רישיון לנהגי תחבורה ציבורית בעייתיים

המרואיין השלישי בזום היה אהרון רבר, מארגון "קו ישיר" – הגוף שנלחם יום-יום למען שיפור התחבורה הציבורית ומנקז אליו אלפי תלונות של נוסעים מתוסכלים.

רבר שיתף את ישראל מאיר בחלק מהתלונות הקשות שמגיעות לשולחנו, והציג פתרון יצירתי ומרחיק לכת למכת הנהגים המזלזלים:

"המצב הנוכחי לא יכול להימשך. הפתרון שאנו מקדמים הוא הנפקת תעודה ייעודית מוגדרת לכל נהג בתחבורה הציבורית. המערכת תעקוב אחרי פניות ותלונות הציבור; במידה ונהג יצבור כמות מסוימת של תלונות מוצדקות על התנהגות, אי-עצירה בתחנות או זלזול בנוסעים – רישיונו להפעלת תחבורה ציבורית ישלל לצמיתות".

אריאל שרפר באולפן: חלקיקי המפלגות בימין – לאן?

לסיום המשדר, הגיע אל האולפן פנים אל פנים המרואיין היחיד שלא בזום – אריאל שרפר, לניתוח פוליטי מרתק ומפוכח על המתרחש באגף הימני והחרדי של המפה.

שרפר ניתח את התופעה שבה מפלגות עצמאיות קטנות ורסיסי רשימות מנסים לרוץ לבד ועלולים לשרוף עשרות אלפי קולות יקרים. "הפיצול הזה בימין הוא סכנה ברורה לגוש," הסביר שרפר.