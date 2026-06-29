בשורה לתושבים: לאחר שבועות של מאבק ציבורי חריף, עימותים מול משרד התחבורה וסבל מתמשך של אלפי נוסעים, עיריית בני ברק הודיעה היום (שני) כי החל מיום רביעי הקרוב ישובו שבעה קווי תחבורה ציבורית מרכזיים למסלולם המקורי ברחוב חזון איש.

מדובר בקווים 402 ו־412 לירושלים, 350 לאשדוד, 220 ו־230 למודיעין עילית וכן 680 ו־681 לבית שמש, שישובו לנסוע דרך רחובות חזון איש, נדבורנא, עזרא והרב כהנמן, כפי שפעלו לפני תחילת העבודות באזור.

בנוסף הודיעה העירייה כי קו 402 לירושלים יוארך ויחל את מסלולו כבר מאזור קניון איילון, דרך רחוב בן גוריון וציר ז’בוטינסקי, ומשם ימשיך במסלולו החדש דרך רחוב חזון איש.

כזכור, ב”כיכר השבת” חשפנו תיעוד בלעדי שבו תקף ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט בחריפות את משרד התחבורה במהלך יום עיון סגור לעובדי העירייה. זייברט אמר כי “הצורה שבה אנשים עומדים ברחוב רבי עקיבא, והורים נסחבים עם ילדים ועגלות עד לקצה העיר - זו התעללות מוחלטת. משרד התחבורה פשוט זורק את האחריות על העירייה. חוץ מרשעות וזלזול בציבור החרדי אין כאן שום דבר אחר”.

בהמשך חשפנו ב“כיכר השבת” את חילופי ההאשמות החריפים בין עיריית בני ברק למשרד התחבורה. בעירייה האשימו את המשרד בעיכוב פתרונות התחבורה, בעוד שבמשרד התחבורה טענו כי דווקא העירייה היא שביקשה לבצע את השינויים במסלולי הקווים וכי התוכנית נמצאת בבחינה מקצועית.

עוד נחשף ב”כיכר השבת” כי בעקבות הפרסומים והסערה הציבורית, הנחה מנכ”ל משרד התחבורה משה בן זקן את ראש הרשות הארצית לתחבורה ציבורית להיפגש בדחיפות עם מנכ”ל עיריית בני ברק כדי לקדם פתרונות למשבר.

כעת, לאחר המאבק והעימות המתוקשר, מודיעה העירייה על החזרת שבעת הקווים לרחוב חזון איש, צעד שלדבריה צפוי להפחית את העומסים ברחוב רבי עקיבא ולהקל משמעותית על ציבור הנוסעים בעיר.

שלמה, תושב בני ברק אומר בשיחה עם ”כיכר השבת”: “מדובר בבשורה של ממש. במקום להיסחב בכל פעם דקות ארוכות עד הכניסה לעיר או לתחנות מרוחקות מהבית, הקווים חוזרים למסלול המוכר והנגיש. זה יחסוך זמן, הליכה מיותרת והמון עוגמת נפש לאלפי נוסעים".

לדבריו, “בתקופה האחרונה משפחות עם ילדים, מבוגרים ואנשים שחזרו מהעבודה נאלצו ללכת מרחקים ארוכים כדי להגיע לאוטובוס. אנחנו מקווים שזה רק הצעד הראשון ושגם שאר בעיות התחבורה בעיר ייפתרו בקרוב".