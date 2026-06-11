מתקפה חזיתית של ראש עיריית בני ברק נגד משרד התחבורה: במהלך יום עיון סגור שנערך לעובדי העירייה, פתח ראש העיר, חנוך זייברט, במתקפה קשה נגד התנהלות המשרד בכל הנוגע לפתרונות התחבורה במוצאי שבתות בעיר.

בתיעוד בלעדי שהגיע לידי 'כיכר השבת' נראה וזועם זייברט: "הצורה שבה אנשים עומדים ברחוב רבי עקיבא, והורים נסחבים עם ילדים ועגלות עד לקצה העיר - זו התעללות מוחלטת. משרד התחבורה פשוט זורק את האחריות על העירייה. חוץ מרשעות וזלזול בציבור החרדי אין כאן שום דבר אחר. זו אחת החוצפות הגדולות ביותר שיש".

ראש העיר טען כי פנה למשרד התחבורה כבר לפני חג הפסח בדרישה שהאוטובוסים יחזרו לעבור ברחוב חזון איש ורחוב עזרא, אך נתקל באדישות: "חיפשתי אישית את מנכ"ל משרד התחבורה; הוא הבטיח שיחזור אליי - ולא חזר עד היום. הם פשוט רוצים לזלזל בנו ולפגוע בנו".

משרד התחבורה משיב אש: "התושבים ממתינים בשמש ובגשם"

התגובה החריפה של ראש העיר לא נותרה ללא מענה, ובמשרד התחבורה ממהרים להשיב אש חזיתית ומפנים את האצבע המאשימה בחזרה ללשכת ראש העיר.

גורמים במשרד התחבורה אומרים בשיחה עם 'כיכר השבת': “במקום לתקוף, שיסביר למה עיריית בני ברק מונעת מהתושבים שלה הקמת תחנה מרכזית. זו אולי העיר היחידה עם כל כך הרבה משתמשי תחבורה ציבורית שאין בה תחנה מרכזית, האוטובוסים תקועים בפקקים ברחובות הצרים בתוך העיר והתושבים נאלצים להמתין בשמש היוקדת ובגשמי הזלעפות״.

הגורם אף הוסיף ותקף את התנהלות ראש העיר, תוך שהוא מציג את נתוני ההשקעה הממשלתיים בעיר: “המדינה השקיעה למעלה ממיליארד שקל בגשר הרלינג, שאותו חנך זייברט לפני שבועיים, לצד תגבורי תחבורה בכל שישי ומוצ״ש. זייברט מדבר על זלזול? שיסביר למה הוא מתנגד להקמת תחנה מרכזית שתשרת את תושבי העיר”.