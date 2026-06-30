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בטוח כמו לשלוח לשכנים להביא ביצים: השגרה של רב-קו אונליין בשטיבלאך

איזה הורה חרדי לא מכיר את הדילמה המורטת הזו: השמש קופחת בחוץ, הילדים צריכים לצאת מחר לפעילות או לישיבה, ופתאום נזכרים שהרב-קו ריק. לשלוח ילד בן 10 לבד למסוף העירוני הסואן, בין האוטובוסים המעשנים והמראות שלא תמיד מתאימים לרוח הבית? פחד פחדים. להצטרף אליו ולבזבז שעה יקרה של לחץ בערב? בלתי אפשרי. בדיוק בגלל זה, המכשיר המוכר של רב-קו אונליין שמחכה בשטיבלאך מתחת לבית, הוא כבר מזמן לא רק פתרון טכנולוגי, הוא פשוט חלק מהמשפחה (תחבורה ציבורית)

בר
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הטענת רב קו אונליין (צילום: יח"צ)

אם תשאלו אמא חרדית ממוצעת בבני ברק, בירושלים או במודיעין עילית מה המטלה הכי מיותרת (אך הכי נצרכת) בערבי הקיץ העמוסים, רוב הסיכויים שתקבלו שתענה: הלוגיסטיקה של הנסיעות. הילדים מפוזרים בקייטנות, בתלמודי התורה ובישיבות, והצורך לדאוג שכל כרטיס יהיה טעון ובפרופיל הנכון הופך למבצע צבאי קטן.

עד לפני מספר שנים, הפעולה הפשוטה הזו דרשה מסע פיזי אמיתי. הורים נאלצו להסחב למרכזי השירות הגדולים בעצמם, למסופים העירוניים או לצמתים סואנים, אזורים שרועשים פיזית, ולא פחות מכך, סואנים רוחנית. עבור בית חרדי מדובר היה בחסם אמיתי ובכאב ראש יומיומי.

השינוי הגדול הגיע אל הלב הפועם של השכונה, השטיבלאך.

בבתי הכנסת המרכזיים, בדיוק במקום שבו הציבור רגיל להתפלל וללמוד הותקנו העמדות של רב-קו אונליין. הם עומדים שם בגאווה עם "נדרים פלוס" ו"קהילות", או במסופונים אצל הגבאים.

פתאום, הכל השתנה. הטעינה הפכה לחלק בלתי נפרד מהרוטינה השכונתית.

"עינא פקוחא" של אנשי שלומנו

"כשאני צריכה לטעון את הרב-קו של הילדים, אני כבר לא חושבת פעמיים", מספרת חיה, אמא לשישה משכונת רמת אלחנן בבני ברק. "לשלוח את מוישי בן ה-10 למסוף בתחנה המרכזית? אין סיכוי בעולם. אבל לרדת לשטיבלאך פה ברחוב? זה מרגיש לי בטוח בדיוק כמו לשלוח אותו לשכנים בבניין להביא ביצים בשביל העוגה".

כמובן שגם כאן ההורים לא מוותרים על הדרכות הבטיחות הרגילות: להביט ימינה ושמאלה כשחוצים את הכביש הקטן של השכונה, לא להתעכב בדרך ולא לדבר עם זרים.

בציבור שבו משפחות רבות נמנעות מהחזקת מכשירים חכמים בבית מטעמי שמירה וחינוך, עמדות השטיבלאך של רב-קו אונליין הן הצלה של ממש, בלי להכניס שום חשיפה לרשת לתוך הבית ובלי פשרות רוחניות.

רב קו אונליין
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