מה חשוב לדעת על רב קו אונליין לקראת הימים העמוסים של החג?

עשינו סדר בכל השאלות הנפוצות על רב-קו אונליין, בגרסה מחויכת במיוחד לחודש אדר (תחבורה ציבורית)

באילו אמצעי תשלום ניתן לרכוש?

התשובה:

לא במשלוח מנות, אלא בכרטיס אשראי.

ניתן לרכוש באמצעות כרטיסי אשראי של: לאומי קארד, ויזה כאל, ישראכרט ומאסטרקארד.

בלי מטבעות, בלי צ’קים מהדוד, פשוט אשראי ועולים על הקו.

אילו חוזי נסיעה ניתן לרכוש?

לא רק “נסיעה אחת ודי”. אפשר לרכוש: ערך צבור, נסיעה בודדת, חופשי חודשי, חופשי יומי.

ובאיזורים רבים בארץ. בקיצור, בין אם אתה “קפיצה לשוק” או “רץ על כל החודש”, יש חוזה שמתאים לך.

האם יש הנחה לפרופילים מיוחדים?

כן. ולא צריך להתחפש כדי לקבל אותה 😉

החוזים מוצעים גם לבעלי פרופילים מיוחדים כמו: אזרח ותיק, סטודנט, נוער ועוד.

אם מגיע לך, אתה מקבל. בלי רעש, בלי מגילה.

שאלה קלאסית של חודש אדר: “רגע, מי יודע עליי מה?”

המידע שנשמר הוא המידע שמוזן בעת הרישום בלבד: שם מלא, כתובת מייל, סיסמה ומידע על פעולות הרכישה.

לא שומרים מה אמרת בסעודה, רק מה שצריך כדי שהמערכת תעבוד כמו שצריך.

האם ניתן לבצע טעינה למספר כרטיסי רב-קו?

כן.

ניתן לבצע טעינה למספר כרטיסי רב-קו במסגרת מגבלות שימוש סביר.

כלומר, אתה יכול לטעון גם לילדים, גם להורים, גם לשכן שביקש יפה.

רק בלי להפוך לסניף תחנה מרכזית.

אני מנוי לשירות חסימת תכנים, האם אוכל לבצע טעינה?

כן. שירותים רבים לחסימת תכנים כבר פתחו את האפשרות לביצוע טעינה באמצעות שירות רב-קו אונליין. ואם נתקלת בחסימה, ניתן לפנות לתמיכה של רב-קו אונליין לסיוע בפנייה לספק שירות חסימת התכנים. כלומר: גם עם סינון, אפשר לנסוע בשמחה.

כיכר השבת
