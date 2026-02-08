מונית ( צילום: משה שי, פלאש 90 )

מנכ״ל משרד התחבורה, משה בן זקן קיים דיון מיוחד עם ראשי ארגוני הנכים שביקשו משרת התחבורה, מירי רגב לבצע עבודת מטה לבחינת מודל להנגשת כלל המוניות בישראל. בדיון סוכם כי המודל יופעל על כלל המוניות בישראל ויכלול במידת האפשר גם שרותי נסיעה כולל רכבים שיתופיים - דוגמת אובר - לאנשים עם מוגבלות.

בפגישה נטלו חלק יו"ר ארגון "נכה לא חצי בן אדם", אלכס פרידמן ויו"ר עמותת "נגישות ישראל", יובל וגנר, יחד עם מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, עידן מועלם ראש מינהל התנועה במשרד התחבורה, אדי בן ליש וגורמי מקצוע נוספים. הפגישה התקיימה כחלק משיתוף פעולה מתמשך עם ארגוני אנשים עם מוגבלות, במטרה לפעול למען האוכלוסיות המוחלשות ואנשים עם מוגבלות בפרט.

פגישת ראשי ארגוני הנכים עם מנכ"ל משרד התחבורה ( צילום: נכה לא חצי בן אדם )

שיתוף הפעולה הפורה בין הגופים כבר הביא לפתיחת טרקלין הנעזרים בנמל התעופה בן גוריון, הגדלת צי האוטובוסים הנגישים באופן משמעותי, חלופת הסעות במוניות בחינוך המיוחד, ובשנה האחרונה רפורמה רחבה בתחום תגי החניה לנכה.

מנכ״ל משרד התחבורה וראשי הארגונים דנו בהרחבה ברפורמה בתגי החניה לנכים. במסגרת זאת העלו נציגי הארגונים את האתגרים לקבלת תג חניה לנכה, זאת לצד ההתקדמות בתהליכים, כגון ממשק עם המוסד לביטוח לאומי, אפליקציה ייעודית לחניית נכים, הטלת קנסות כבדים על שימוש בחניות נכים שלא כדין ופתרונות נוספים.

הרפורמה בתגי החניה לנכים נועדה לצמצם את תופעת הזיופים והניצול לרעה של תגי החניה. הארגונים הביעו את הערכתם על קידום הרפורמה, על אף הקשיים הזמניים שחווים כרגע, תוך בקשה לסיים את התהליך בהקדם. בן זקן הורה לפעול בלוח זמנים סדור, ובמקביל לבחון את מספר חניות הנכים ברחבי הארץ ואפשרות להגדילה.

בנוסף לכך עלתה סוגיית חניות ייעודיות לבעלי תג כיסא גלגלים בלבד, הנמצאת בשלבים מתקדמים במשרד, במטרה לסייע לבעלי כלי רכב גדולים עם מעלון, חנייה קלה ונגישה.

בישיבה נדון גם קידום חוק "אובר" ודומיו. בן זקן ביקש כי ארגוני אנשים עם מוגבלות יהיו חלק בצוותים המגבשים את החוק ובהמשך את התקנות, במטרה לוודא כי גם שירות זה יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות.

בין הנושאים הנוספים שהועלו, הרחבת ההנחה בתחבורה ציבורית לאנשים עם מוגבלות, היסעים נגישים בחירום, והמשך הנגשת התחבורה הציבורית בישראל.

מנכ"ל משרד התחבורה, משה בן זקן: ״נגישות היא לא פריבילגיה אלא זכות בסיסית. משרד התחבורה מחויב להמשיך ולקדם פתרונות שיאפשרו לאנשים עם מוגבלות להתנייד בכבוד ובשוויון, בתחבורה הציבורית, במוניות ובשירותים חדשניים כמו אובר. נעבוד יחד עם הארגונים בלוחות זמנים ברורים כדי לוודא שהשירותים הללו יהיו נגישים, יעילים ומותאמים לצרכים בשטח".

מייסד ויו"ר ארגון "נכה לא חצי בן אדם", אלכס פרידמן מסר: ״מודים לשרת התחבורה מירי רגב והמנכ"ל משה בן זקן על שיתוף הפעולה, קידום הנגישות ושיפור השירות עבור אנשים עם מוגבלות, וכמובן קידום הרפורמה החשובה בתגי החניה. במשך שנים רבות הנושא הופקר והביא למצב של ריבוי אסטרונומי בתגי החניה, שפוגע בכלל הציבור, אך בראש ובראשונה באנשים עם מוגבלות שזקוקים לתג ולחניה להתניידות, לצאת מהבית ולהיות חלק פעיל בתעסוקה ובחברה - דבר שאינו מתאפשר בעקבות הניצול לרעה. מקווים ופועלים לקידום התהליכים במהירות האפשרית ולוודא שרק מי שמגיע לו, יקבל תג וישתמש בו״.

יו"ר עמותת נגישות ישראל, יובל וגנר: ״אנחנו מעריכים מאוד את המחויבות של משרד התחבורה בראשותה של השרה רגב ותחת ניהולו של המנכ"ל משה בן זקן וקוראים להם להמשיך לפעול ביחד ותוך שיתוף ארגוני הנכים לשיפור התחבורה, לעשיית סדר בתווי החניה ובסימון חניות נכים, בהמשך הנגשת האוטובוסים והרכבות, ברוויזיית המוניות הנגישות ותמרור חניות הנכים״.