טעינת רב-קו מהבית, ללא תורים וללא הגעה לעמדות שירות

10 סיבות לבחור ברב-קו אונליין:

1. בלי להגיע לעמדות שירות

טעינת רב-קו מתבצעת מהבית, דרך מחשב או היישום בנייד ללא צורך להגיע לתחנה או לעמדת שירות.

2. חוסך תורים וזמן המתנה

אין צורך להמתין בתור, להתאים שעות פתיחה או להיתקל בעומס, הפעולות מתבצעות מיידית ובזמן שנוח לנוסע.

3. מתאים גם למי שאין סמארטפון

ניתן להשתמש בשירות דרך מחשב ביתי באמצעות קורא כרטיסים פתרון נוח לציבור שאינו משתמש בטלפון חכם.

4. אפשר להזמין רב-קו חדש עד הבית

מי שאין בידו כרטיס רב-קו יכול להזמין כרטיס חדש דרך האתר ולקבל אותו בדואר, כולל הזנת פרטים ותמונה.

5. טעינת חוזים רשמיים בלבד

כל החוזים והטעינות נעשים בהתאם למערך התחבורה הציבורית, ומכובדים בכל חברות התחבורה בישראל.

6. כל סוגי החוזים במקום אחד

ערך צבור, חופשי חודשי, חוזים אזוריים ופרופילי הנחה, הכל נגיש באותו ממשק, בלי לעבור בין מערכות.

7. תשלום מדויק על מה ששילמת

ניתן לראות כמה בדיוק שילמת וכמה כסף יש לך בכרטיס.

8. תשלום מאובטח ומבוקר

הטעינה מתבצעת בתשלום מקוון מאובטח, ללא צורך במזומן או בהתעסקות עם עודף וטעויות.

9. זמין בכל שעה

השירות פעיל בכל שעות היממה, גם בשעות שבהן עמדות השירות סגורות.

10. פתרון פשוט לצרכים יומיומיים

מתאים להורים, עובדים, תלמידים ונוסעים קבועים, למי שמעדיף לסדר דברים מראש, בשקט, בלי התרוצצות.