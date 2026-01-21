לאחר שנים של תוכניות שלבסוף בוטלו, גם בעקבות לחצים שהפעילו נהגי המוניות, חוק אובר עבר לפני זמן קצר (רביעי) בקריאה טרומית במליאת הכנסת.

הצעות החוק של חברי הכנסת איתן גינזבורג (כחול לבן) ומשה פסל (הליכוד), שנועדו לפתוח את שוק התחבורה הישראלי לתחרות ולאפשר הפעלה של תחבורה שיתופית בתשלום במודל אובר, בדומה לשירותים המקובלים ברוב ערי העולם המערבי.

החוק עבר ברוב גדול, 37 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול שני מתנגדים, והיא תועבר לוועדת הכנסת לקביעת הוועדה שבה תידון ההצעה.

על פי ההצעה, יתאפשר לבעלי כלי רכב פרטיים לספק שירות הסעות בתשלום, בכלי הרכב העומדים לרשותם, באמצעות ממשק מקוון, וזאת בכפוף לרישום של התאגידים שיפעילו את הממשק במרשם שינוהל במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

ההסדר המוצע כולל בין היתר הוראות בעניין תנאי כשירות לנהגים, חובות שיחולו על התאגידים המפעילים וכן הסמכת שר התחבורה והבטיחות בדרכים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לעניין הקמתה ודרכי פעילותה של קרן שמטרתה לתת פיצוי הולם לנהגי מוניות שהחזיקו ברישיון להפעלת מונית ערב תחילתו של ההסדר המוצע והכנסותיהם נפגעו עקב כניסת מפעילים כאמור לפעילות בענף.

עוד מוצע, להסמיך את השר האמור, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע בצו אזורים שבהם תוגבל פעילות של מפעילים כאמור, משיקולי שמירה על ביטחון המדינה, שמירה על הסדר הציבורי, שיקולי תחבורה או שמירה על שירות חיוני לציבור.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "מטרת הצעת החוק להביא להוזלת יוקר הנסיעה בתחבורה הציבורית בישראל, להוריד את גודש התנועה, זיהום האוויר ומצוקת החנייה ופקקי התנועה, להרחיב את מגוון אפשרויות התחבורה וההסעה העומדות לרשות הציבור בישראל, להנגיש את שירות התחבורה השיתופית ולהגביר את התחרות בתחום, תוך מתן מקורות תעסוקה נוחים וחדשניים לאזרחי ישראל. זאת, באמצעות הסדרת הפעלתה של רשת תחבורה שיתופית מקוונת ויצירת מנגנון פיצוי הולם לבעלי המוניות".

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, מירי רגב: "אובר הוא שלב מתחייב במדינת ישראל. היו כאלה שאמרו שלא נעשה דבר ואנו מוכיחים שאנו עושים ושנמשיך לעשות. הגיע הזמן לשים את הדברים על השולחן ולהביא למדינת ישראל את אותן אפליקציות שיסייעו בהורדת יוקר המחיה ויסייעו לאזרחי המדינה".

ח״כ איתן גינזבורג אמר לאחר ההצבעה: "העובדה שהחוק עבר פה אחד מעבירה מסר ברור: הגיע זמן אובר. החוק יפתח את שוק הנסיעות לתחרות, וישפר את חיי הישראלים, בדיוק כמו שקרה באירופה, בארה"ב ובעולם המערבי כולו. כדי לעשות שינוי אמיתי צריך אומץ פוליטי, אנחנו לא נירתע מלחצים ונמשיך לקדם את החוק עד לאישורו הסופי, באחריות רבה ותוך התחשבות בכל הגורמים המושפעים מהליך החקיקה".

ח״כ משה פסל בירך: ״התקדמנו היום עוד צעד חשוב בדרך לתחבורה שיתופית בישראל. הצעת החוק שלי תפתח את שוק הנסיעות לתחרות, תוזיל מחירים, תשפר את השירות לאזרחים ותצמצם את מספר הרכבים הפרטיים על הכביש, כל זאת תוך שמירה על נהגי המוניות ומתן פיצוי הוגן לבעלי הרישיונות, כך שאף אחד לא ייפגע מהמהלך״.