סמסטר ב’ כבר כאן, והחיים הסטודנטיאליים רחוקים מלהסתכם בכיתה או במקום העבודה.

מי שחי את התקופה הזו יודע: יש לימודים, יש עבודה, אבל יש גם סידורים, התנדבויות, נסיעות למשפחה, קפיצה לעיר אחרת, ולעיתים פשוט צורך לצאת ולהתנייד בלי לתכנן כל צעד מראש.

בפועל, סטודנטים נוסעים יותר מרוב האוכלוסייה.

במציאות כזו, חישוב כל נסיעה, מעבר בין קווים והוצאות מצטברות על תחבורה ציבורית עלולים להפוך לעומס כלכלי של ממש.

כדי להקל לפחות בתחום הזה, ישנה זכאות להנחות משמעותיות לסטודנטים בתחבורה הציבורית באמצעות רב קו אונליין, עד 50% הנחה.

סטודנטים שבוחרים לטעון חוזה נסיעה תקופתי נהנים מהנחה של עד מחצית מהמחיר, בהתאם לסוג החוזה והאזור.

תוקף סמסטר ב’ לסטודנטים עומד השנה על התקופה שבין 23.2.26 ועד 31.7.

את הזכאות ניתן לממש בצורה דיגיטלית דרך רב- קו אונליין, שמרכזת את כל ניהול התחבורה במקום אחד: טעינת נסיעות, בדיקת יתרה, מעקב אחרי נסיעות קודמות וניהול מלא של כרטיס הרב-קו, בלי להגיע לעמדות שירות ובלי לעמוד בתור.

סטודנטים הטוענים חוזה תקופתי מורחב יכולים גם לפרוס את התשלום עד 12 תשלומים, מה שהופך את ההוצאה החודשית לנוחה ונגישה יותר לאורך הסמסטר.

איך מממשים את הזכאות?

נכנסים לרב-קו אונליין, סורקים את כרטיס הרב-קו, בוחרים בטעינת פרופיל סטודנט, מציינים את שם המוסד האקדמי ומעלים אישור לימודים ותעודת סטודנט עדכנית. לאחר אישור הפרופיל, ניתן לטעון את החוזים המוזלים בהתאם לזכאות.

בסמסטר שבו הכול זז מהר, יותר תנועה, פחות הוצאות.