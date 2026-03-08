כיכר השבת
מבצע "חזרה בטוחה- כנפי הארי": מוקד מידע לישראלים השוהים בחו"ל

מבצע "כנפי הארי": הבוקר המרחב האווירי נפתח באופן הדרגתי ובמסגרת חזרה בטוחה שמובילה שרת התחבורה מירי רגב, משרד התחבורה באמצעות מפקדת אלון, מפעיל מוקד מידע ושירות לישראלים השוהים בחו"ל המבקשים לשוב ארצה |מוקד השירות והמענה לישראלים השוהים בחו"ל זמין בכל שעות היממה 24/7 בטלפון/ווטסאפ 079-9198772 או 4515** *שלוחה 8 (תחבורה)

נתב"ג במבצע שאגת הארי (צילום: כיכר השבת )

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים יחד עם משרדי ממשלה נוספים מובילים את מבצע "חזרה בטוחה- כנפי הארי" להשבת אזרחי ישראל השוהים מחוץ לגבולות המדינה.

המבצע מתנהל בהתאם להחלטת שרת התחבורה מירי רגב ולאחר שהממשלה אישרה את הצעתה להטיל על משרד התחבורה את האחריות לתכלול ולהובלת המערך האזרחי להשבת הישראלים ארצה.

לאחר פתיחה הדרגתית של המרחב האווירי, החלה היום מבצע חזרה בטוחה- כנפי הארי, ובמקביל נמשכת גם החזרת ישראלים דרך המעברים היבשתיים והימיים. עד כה שבו לישראל למעלה מ- 20 אלף ישראלים באמצעות כלל נתיבי ההגעה.

על פי הנתונים המעודכנים, שוהים כעת בחו"ל כ-120 אלף ישראלים המעוניינים לשוב ארצה. במשרד התחבורה מעריכים כי המבצע יימשך בין 7 ל-10 ימים, בהתאם להערכת המצב הביטחונית והיקף הפעילות האווירית.

שר הביטחון, ישראל כ״ץ, הנחה את פיקוד העורף להכפיף את מפקדת אלון למשרד התחבורה לטובת הקמת משל״ט ומוקד מידע עבור האזרחים. במסגרת המנדט שניתן למפקדה ע״י ממשלת ישראל, המפקדה מובילה את מאמצי התיאום המבצעי בין כלל הגופים במערכת הביטחון לבין הגופים האזרחיים, מפעילה מוקד שירות לישראלים השוהים בחו"ל ומסייעת באבטחת כניסת ישראלים דרך המעברים האוויריים, הימיים והיבשתיים.

לצורך ניהול המבצע הוקם מרכז שליטה (משל"ט) ייעודי במפקדת אלון של פיקוד העורף, הפועל בתיאום עם משרד התחבורה ומרכז את פעילות התיאום בין כלל הגורמים המעורבים מערכת הביטחון, רשות שדות התעופה, רשות התעופה האזרחית, חברות התעופה והספנות, משרד החוץ, רשות האוכלוסין וההגירה, מערכי התחבורה הציבורית וגורמי ממשלה נוספים.

במקביל, פועל משרד התחבורה בתיאום עם רשות שדות התעופה, חברות התעופה והספנות וגורמי הביטחון להרחבת חלופות ההגעה לישראל והיציאה ממנה, תוך בחינת אפשרויות נוספות דרך האוויר, הים והמעברים היבשתיים ובהתאם להערכת המצב הביטחונית.

על פי ההחלטה, הוקמה ועדת היגוי בין משרדית אשר תקבע קריטריונים ועקרונות מנחים למתן קדימות בטיסות במקרים הומניטריים וחריגים. ישראלים השוהים בחו"ל ועומדים בקריטריונים למקרה הומניטרי מוזמנים להגיש בקשה לקדימות באמצעות טופס ייעודי באתר הממשלה: https://safereturn.mot.gov.il/

משרד התחבורה מבקש מהישראלים השוהים בחו"ל להתעדכן רק בערוצים הרשמיים של ממשלת ישראל ומשרד התחבורה ולהימנע מהגעה לשדות תעופה ללא תיאום מוקדם עם חברות התעופה.

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, תא"ל (במיל') *מירי רגב:* "אנו עושים הכל כדי להחזיר כל ישראלי הביתה בבטחה. לכן יזמתי וקידמתי את מבצע 'חזרה בטוחה- כנפי הארי', שנועד להבטיח שכל ישראלי השוהה בחו"ל יוכל לשוב לביתו בצורה בטוחה ומסודרת. עם פתיחת המרחב האווירי החלה החזרת הישראלים ארצה, ואנו ממשיכים לפעול סביב השעון יחד עם כלל הגורמים כדי להרחיב את אפשרויות החזרה והיציאה מהארץ בהתאם למגבלות הביטחוניות."

מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, *משה בן זקן:* "בהתאם למתווה שהובילה שרת התחבורה מירי רגב, הקמנו מערך לאומי מתואם הכולל משל"ט ייעודי, מוקד שירות לאזרחים ושיתוף פעולה עם כלל הגופים האזרחיים והביטחוניים. המערך מרכז פניות אזרחים מכל העולם ומאפשר לנו לנהל את מבצע החזרה בצורה מסודרת ובטוחה."

