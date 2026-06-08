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קיש נגד האבסורד: "המשק נפתח – גם הלימודים חייבים לחזור"

שר החינוך הודיע על חזרה ללימודים ביום רביעי • דגש מיוחד להשבת החינוך המיוחד ונוער בסיכון | בגרויות השבוע יידחו או יבוטלו (חדשות)

שר החינוך יואב קיש (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

שר החינוך יואב קיש הודיע היום (שני) במהלך תדרוך כתבים על החלטה משמעותית: מערכת החינוך תחזור ללמידה פרונטלית במהירות האפשרית, בכפוף להנחיות פיקוד העורף.

ההחלטה התקבלה לאחר סבב התייעצויות מקיף עם בכירי משרד החינוך, ראשי רשויות, נציגי מועצות אזוריות ושותפים נוספים במערכת.

קיש הציב יעד ברור: מערכת החינוך תפעל לחזרה מהירה ללמידה פרונטלית בכפוף להנחיות פיקוד העורף. הוא הדגיש כי ברגע שיוסרו המגבלות הביטחוניות, בתי הספר יחזרו לפעילות סדירה ומלאה ללא שהות.

במהלך התדרוך הבהיר השר כי הפער שנוצר בין אישור פעילות המשק למקומות עבודה לבין איסור פתיחת מערכת החינוך אינו סביר. "אם מאשרים את פתיחת המשק בקרבה למיגון, נכון שגם מערכת החינוך תפעל במתווה מוגן", ציין קיש.

על פי ההחלטה, מחר (יום שלישי) יוקדש ליום התארגנות ויצירת קשר עם התלמידים, כאשר הכוונה היא לחזור ביום רביעי ללמידה פרונטלית במתווה מוגן. במסגרת זו יינתן דגש מיוחד להשבת החינוך המיוחד, מסגרות לנוער בסיכון, החינוך הבלתי פורמלי והיערכות לאירועי סיום שנת הלימודים.

כזכור, רק לפני ימים ספורים דיווחנו ב'כיכר השבת' על הערכת מצב שקיים שר החינוך בעיריית נהריה, שם הודיע על דחיית פתיחת הלימודים באזורים רבים ברחבי הארץ. אז הבהיר השר כי בצפון, בקו העימות ובאזורים נוספים כדוגמת גוש דן, מערכת החינוך צפויה להישאר סגורה לאור האיום הבטחוני.

ההחלטה הנוכחית מהווה שינוי משמעותי במדיניות, כאשר השר מדגיש את החשיבות של חזרה מהירה ללמידה פרונטלית תוך שמירה על בטחון התלמידים והצוותים החינוכיים.

בגרויות: דחייה וביטול

באשר לבגרויות, הודיע השר כי לא יתקיימו בגרויות השבוע, בהמשך למדיניות העקבית שלו שתלמידי ישראל לא ייבחנו בבגרויות חיצוניות תחת אש. חלק מהבגרויות יידחו לתאריכים מאוחרים יותר, וחלק מהבגרויות יבוטלו לחלוטין - במקומם יינתנו ציונים פנימיים.

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