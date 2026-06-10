כיכר השבת
לקראת עומס חריג

כוננות שיא: עשרות אלפים צפויים לצאת מחר למרכז - ולא רק למחאות

הפגנות הפלג הירושלמי ושלוש הופעות ענק צפויות לגרום מחר לעומסי תנועה חריגים במרכז | כל הפרטים על מוקדי העומס והיערכות התחבורה הציבורית (בארץ)

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מחאות נגד הגיוס, אילוסטרציה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

נהגים ונוסעי התחבורה הציבורית במרכז הארץ צפויים להתמודד מחר (חמישי) עם עומסי תנועה חריגים, בעקבות הפגנות מתוכננות של '' נגד מעצר בני הישיבות, במקביל לשלוש הופעות ענק שייערכו בגוש דן וימשכו עשרות אלפי מבקרים.

כזכור, בעקבות המשך מסע הציד נגד לומדי התורה והמעצרים המתמשכים של תלמידי ישיבות, הורה הגר"ע אויערבאך, מנהיג הפלג הירושלמי, להחריף את המחאה ביתר שאת. ההפגנות שיתקיימו מחר בשעות אחר הצהריים צפויות לשתק בעיקר את עורקי התחבורה הראשיים של גוש דן והסביבה.

במקביל, עומסים צפויים להתרכז סביב הופעותיהם של הזמר עומר אדם באצטדיון רמת גן, אייל גולן באצטדיון בלומפילד ובן צור באצטדיון המושבה בפתח תקווה. כבר משעות אחר הצהריים צפויים עומסים כבדים בכבישים המרכזיים ובתחנות הרכבת באזור.

מוקדי העומס העיקריים צפויים להיות בכביש 4, מחלף גהה, נתיבי איילון, דרך נמיר, דרך השלום, ציר ז'בוטינסקי ודרכי הגישה לרמת גן, בני ברק, פתח תקווה ודרום תל אביב.

ברכבת ישראל הודיעו על תגבור משמעותי של השירות, כולל הפעלת רכבות מיוחדות ליעדים שונים ברחבי הארץ, הארכת מסלולי רכבות סדירות והיערכות מוגברת בתחנות בני ברק ופתח תקווה קריית אריה.

הפלג הירושלמימחאהתחבורה ציבוריתגוש דןהופעות

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אילת מגנא ומצלא
מנחם

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