תא"ל דפרין בהצהרה - צילום: דובר צה"ל תא"ל דפרין בהצהרה | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 2:33

המראת המטוסים לתקיפות ( צילום: דובר צה"ל )

שעות לאחר גלי התקיפה הנרחבים של חיל האוויר באיראן, התייצב דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, להצהרה דרמטית שבה חשף את היקף הפגיעה במטרות האויב. המבצע, שהגיע בתגובה למעל 20 שיגורי טילים לעבר שטח ישראל, כלל השמדה ממוקדת של תשתיות טרור אסטרטגיות ברחבי איראן.

במוקד ההצהרה עמדה התקיפה במתחם הפטרוכימי במאהשהר שבדרום-מערב איראן. תא"ל דפרין הסביר כי מדובר בלב המערך של הכוחות החמושים הכפופים למשטר האיראני, ששימש לייצור וייצוא חומרי גלם לאמצעי לחימה. "בתשתיות שהותקפו יוצרו חומרים ייחודיים שמשמשים כמרכיבים הכרחיים לפיתוח טילים בליסטיים", מסר דובר צה"ל והוסיף: "מדובר באיום ישיר על מדינת ישראל ואזרחיה". מכה אנושה לתוכנית הטילים קיש: חזרה ללימודים פרונטליים במתווה מוגן יוני גבאי | 14:03 לדברי תא"ל דפרין, השמדת המתקן מהווה מכה אנושה לתוכנית הטילים של טהראן. "אלו רכיבים קריטיים בתשתיות הייצור הקיימות במתחם עבור תוכנית הטילים של משטר הטרור האיראני", הבהיר. גורמי ביטחון מעריכים כי הפגיעה היסודית במתקן תקשה על המשטר האיראני להשתקם ממנה במשך שנים ארוכות. כידוע, המבצע הישראלי כלל תקיפות נרחבות במערכות הגנה אסטרטגיות שהציב המשטר האיראני במערב ובמרכז המדינה. עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר, בהכוונת אגף המודיעין, השלימו גל תקיפות מדויק נגד יעדים קריטיים, ביניהם מתקנים בטהראן, אספהאן וכרג', שכללו פגיעה בנמל התעופה מהרבאד ובמחסן כטב"מים.

תא"ל אפי דפרין בהצהרה - צילום: דובר צה"ל תא"ל אפי דפרין בהצהרה | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 9:40

תגובה להפרת הפסקת האש

גל התקיפות הישראלי הגיע בתגובה ישירה להפרה בוטה של הפסקת האש מצד איראן, ששיגרה מטחי טילים לעבר אזורים נרחבים בישראל. על פי נתוני צה"ל, שוגרו כ-22-24 טילים בליסטיים מאיראן לעבר ישראל, בהם הצפון, השרון והשומרון. כתוצאה מהירי נגרם נזק למספר מבנים בשומרון, אך בחסדי שמים לא היו נפגעים.

הפעולה הישראלית מסמנת את עליית המדרגה במערכה הנוכחית. צה"ל ממשיך לפעול בנחישות כדי להסיר איומים על ביטחון ישראל, תוך שמירה על עליונות אווירית מלאה בשמי האויב. המערכת הביטחונית נמצאת במוכנות גבוהה להמשך ההתפתחויות, כפי שדווח בכיכר השבת.

הרס בטהרן ( צילום: מהרשתות הערביות )

עליונות אווירית מוחלטת

התקיפות הנרחבות ביססו את חופש הפעולה של ישראל בשמי איראן ושיבשו את יכולות הגילוי והיירוט של טהראן. המבצע התמקד בהשמדת מערכות הגנה אווירית שהציב המשטר האיראני במטרה לסכל את חופש הפעולה של חיל האוויר הישראלי.

כפי שפורסם בכיכר השבת, הפגיעה במערכי הייצור והטילים האיראניים הייתה יסודית במיוחד. גורמי ביטחון מעריכים כי השמדת המתקן הפטרוכימי, יחד עם הפגיעה במערכות ההגנה, תשבש את יכולת איראן לאיים על ישראל במשך תקופה ממושכת.

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