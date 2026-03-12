אלו הרכבות שיוחדשו צריכים לנסוע ברכבת ישראל בזמן מלחמה? זה העדכון הבוקר של הרכבת החל מיום ראשון הקרוב תיפתחנה מחדש לשירות תחנות הוד השרון סוקולוב, בני ברק, ראשל"צ הראשונים, דימונה | ברכבת ישראל מעדכנים הבוקר את מצב התחבורה ברכבת (חדשות בארץ)

בס בני סולומון כיכר השבת | 10:29