אלו הרכבות שיוחדשו

צריכים לנסוע ברכבת ישראל בזמן מלחמה? זה העדכון הבוקר של הרכבת

החל מיום ראשון הקרוב תיפתחנה מחדש לשירות תחנות הוד השרון סוקולוב, בני ברק, ראשל"צ הראשונים, דימונה | ברכבת ישראל מעדכנים הבוקר את מצב התחבורה ברכבת (חדשות בארץ)

רכבת ישראל | ארכיון (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

רכבת ישראל מעדכנת לפני זמן קצר (חמישי) כי היא פועלת בהתאם להנחיות גורמי הבטחון ופיקוד העורף ב.

ברכבת ממשיכים לפעול לחידוש השירות בקווי הנסיעה, הגברת תדירות הרכבות ולפתיחתן מחדש של תחנות נוספות לטובת תמיכה בצרכי הבטחון והמשק בכפוף לאילוצים הרבים כגון גיוס כוח אדם בדגש על מאבטחים לטובת תמיכה במאמץ המלחמתי והנחיות פיקוד העורף.

החל מיום ראשון הקרוב - 15.3.26 תיפתחנה מחדש לשירות תחנות הוד השרון סוקולוב, בני ברק, ראשל"צ הראשונים, דימונה.

כמו כן יחודש השירות בקווים הבאים ותוגבר תדירות הנסיעה בתחנות רבות:

  • קו הרצליה-ת"א-נתב"ג-ירושלים יצחק נבון יופעל בתדירות מלאה (2 רכבות מידי שעה לכל כיוון).
  • קו הרצליה-אופקים (טבעת השרון והנגב המערבי) יופעל בתדירות מלאה (2 רכבות מידי שעה לכל כיוון).
  • יחודש השירות בקו בנימינה-רחובות בתדירות מלאה (2 רכבות מידי שעה לכל כיוון).
  • קו מודיעין מרכז-נתב"ג-ת"א יוארך עד תחנת חיפה מרכז השמונה.
  • יחודש השירות בקווים דימונה- באר שבע צפון האונ' וראשל"צ הראשונים-לוד.

בימים האחרונים נפתחו מחדש לשירות תחנות רמלה, מזכרת בתיה, עפולה רפאל איתן, בית שאן דוד לוי, פאתי מודיעין, להבים רהט, וקריית מלאכי יואב, מודיעין מרכז, בית שמש, באר שבע צפון האונ' ובאר יעקב.

מרכבת ישראל נמסר: "נזכיר כי תנועת הרכבות בכלל קווי הנסיעה פעילה בין השעות 5:00-21:00 בקירוב".

